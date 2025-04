Померла матір відомого шахіста Гаррі Каспарова

"З великим жалем ділюся новиною про смерть моєї мами, Клари Шагенівни Каспарової. Мій приклад для наслідування, мій найбільший захисник, мій мудрий порадник і найсильніша людина, яку я коли-небудь знав. Я люблю тебе, мамо!" - написав Каспаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Каспаров: плани Путіна з ліквідації України провалилися, але потреба в роздмухуванні конфлікту зросла

Довідка: Клара Каспарова була інженером, фахівцем з автоматики і телемеханіки, вченим секретарем в НДІ.

Гаррі Каспаров став 13-м чемпіоном світу в 1985 році і утримував це звання протягом 15 років.

With great sorrow I share the news of the passing of my mother, Klara Shagenovna Kasparova. My role model, my greatest champion, my wise counsel, and the strongest person I will ever know. I love you, Mama. pic.twitter.com/GFgTcyUQBD

— Garry Kasparov (@Kasparov63) December 25, 2020