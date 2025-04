Умер актер Филип Боско

Боско умер в своем доме в Нью-Джерси. По словам его дочери, причиной смерти артиста стали осложнения, вызванные слабоумием.

Согласно данным журнала The Hollywood Reporter, с 1960 по 2006 год Боско появился в около 50 постановках на Бродвее. За свою карьеру он шесть раз становился номинантом на премию Tony. В 1989 года он удостоился этой награды за роль в спектакле “Одолжите тенора!”, поставленном по пьесе Кена Людвига.

Боско появился и на киноэкране, исполнив роли в таких кинолентах, как “Трое мужчин и младенец” (Three Men and a Baby, 1987), “Клуб первых жен” (The First Wives Club, 1996) и “Кейт и Лео” (Kate & Leopold, 2001).

