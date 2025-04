Помер актор Філіп Боско

Боско помер в своєму будинку в Нью-Джерсі. За словами його дочки, причиною смерті артиста стали ускладнення, викликані недоумством.

Згідно з даними журналу The Hollywood Reporter, з 1960 по 2006 рік Боско з’явився в близько 50 постановках на Бродвеї. За свою кар’єру він шість разів ставав номінантом на премію Tony. У 1989 він удостоївся цієї нагороди за роль у виставі “Позичте тенора!”, поставленій за п’єсою Кена Людвіга.

Боско з’явився і на кіноекрані, виконавши ролі в таких кінострічках, як “Троє чоловіків і немовля” (Three Men and a Baby, 1987), “Клуб перших дружин” (The First Wives Club, 1996) і “Кейт і Лео” (Kate & Leopold, 2001).

Philip Bosco, Tony winner and actor in 'Working Girl' and 'The Savages,' dies at 88 https://t.co/09DlVf2G7I pic.twitter.com/ZWYX1hw9bY

— Hollywood Reporter (@THR) 4 грудня 2018 р.