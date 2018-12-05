Помер актор Філіп Боско
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Актор, володар театральної премії Tony Філіп Боско, який зіграв у фільмах “Двоє: я і моя тінь” (It Takes Two, 1995) і “Весілля мого найкращого друга” (My Best Friend’s Wedding, 1997), помер в понеділок на 89-му році життя. Про це у вівторок повідомила газета The New York Times, інформує УНН.
Боско помер в своєму будинку в Нью-Джерсі. За словами його дочки, причиною смерті артиста стали ускладнення, викликані недоумством.
Згідно з даними журналу The Hollywood Reporter, з 1960 по 2006 рік Боско з’явився в близько 50 постановках на Бродвеї. За свою кар’єру він шість разів ставав номінантом на премію Tony. У 1989 він удостоївся цієї нагороди за роль у виставі “Позичте тенора!”, поставленій за п’єсою Кена Людвіга.
Боско з’явився і на кіноекрані, виконавши ролі в таких кінострічках, як “Троє чоловіків і немовля” (Three Men and a Baby, 1987), “Клуб перших дружин” (The First Wives Club, 1996) і “Кейт і Лео” (Kate & Leopold, 2001).
Philip Bosco, Tony winner and actor in 'Working Girl' and 'The Savages,' dies at 88 https://t.co/09DlVf2G7I pic.twitter.com/ZWYX1hw9bY— Hollywood Reporter (@THR) 4 грудня 2018 р.