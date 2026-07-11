Полузащитник сборной ЮАР Адамс умер в 25 лет - вероятно, футболист покончил жизнь самоубийством
Киев • УНН
Полузащитник сборной ЮАР Джейден Адамс умер в 25 лет, вероятно, покончил жизнь самоубийством. За две недели до этого он выступал на Чемпионате мира 2026 года.
Полузащитник сборной ЮАР Джейден Адамс умер в возрасте 25 лет через две недели после выступления на Чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщили в Футбольной ассоциации Южно-Африканской Республики, передает УНН.
Детали
Смерть жестоко забрала одного из нас. Она лишила нашу страну выдающегося футболиста, но она никогда не отнимет наследие, которое оставил после себя Джейден Адамс. Мы вечно будем помнить его скромность, его необычайный талант и гордость, с которой он представлял Южную Африку. Покойся с вечным миром, Джейден. Тебя никогда не забудут
Причина смерти не называется, однако по информации источников издания Sunday World, Адамс в субботу утром покончил жизнь самоубийством в своем доме в Стелленбоше.
Утверждается, что две недели назад 25-летний футболист оплакивал смерть своей 72-летней бабушки Марианны Адамс, которая произошла за день до матча ЮАР против Чехии на ЧМ.
Напомним
Сборная Канады стала первым участником 1/8 финала футбольного Чемпионата мира-2026. В матче 1/16 финала соорганизаторы турнира одолели команду Южно-Африканской Республики.