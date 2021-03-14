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Полицию Лондона обвинили в применении силы во время протеста женщин: в ведомстве встали на защиту офицеров

Полицию Лондона обвинили в применении силы во время протеста женщин: в ведомстве встали на защиту офицеров

Киев  •  УНН

 • 14741 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Лондонская полиция в воскресенье выступила в защиту своих действий на акции протеста, призывающей к большей общественной безопасности для женщин, после того, как во время мероприятий были замечены физические действия против участников, передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Сообщается, что сотни людей в британской столице бросили вызов ограничительным мерам из-за коронавируса в субботу вечером, собравшись на акцию в парке Клэпхэм Коммон.

Организаторы протеста осудили действия офицеров из-за "физических методов обращения с женщинами на пикете против мужского насилия“.

Министр внутренних дел Прити Пател и мэр Лондона Садик Хан потребовали объяснений от комиссара полиции Лондона Крессиды Дик, которую успели призвать уйти в отставку.

Но один из заместителей Дик, Хелен Болл, сказала, что полиция, отказавшая в разрешении на проведение пикета, “должна действовать в интересах безопасности людей”.

“Сотни людей находились вместе на близком расстоянии, что создавало очень реальный риск легкой передачи COVID-19”, — добавила она в заявлении рано утром в воскресенье.

“К сожалению, небольшая часть людей начала скандировать в адрес офицеров, толкать и бросать предметы. Мы абсолютно не хотели оказаться в положении, когда необходимы принудительные меры. Но мы оказались в этом положении из-за первостепенной необходимости защитить безопасность людей”, — заявила она.

По данным полиции, четыре человека были арестованы за нарушение общественного порядка и правил, касающихся противодействию коронавирусу.

Контекст

Причиной проведения акции стала смерть в начале этого месяца Сары Эверард, которая пропала без вести поблизости, когда она шла домой. Позднее 33-летняя женщина была найдена мертвой. В похищении и убийстве женщины был обвинен действующий офицер лондонской полиции.

Сообщается, что у многих вызвали возмущение появившиеся в сети кадры, на которых полицейские в форме удерживают и одевают наручники на некоторых женщин, пришедших на акцию.

Дополнение

Как сообщал УНН, накануне в Бельгии антирасистский протест полицейские разгоняли водометами.

#UPDATE London’s Metropolitan Police on Sunday defended its handling of a high-profile protest calling for greater public safety for women , after male officers were seen scuffling with the crowd and physically restraining female demonstrators https://t.co/Xlyedv8df5 #SarahEverard pic .twitter.com / LI8EH2DyEi

— AFP News Agency (@AFP) March 14, 2021

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