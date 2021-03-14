Полицию Лондона обвинили в применении силы во время протеста женщин: в ведомстве встали на защиту офицеров

КИЕВ. 14 марта. УНН. Лондонская полиция в воскресенье выступила в защиту своих действий на акции протеста, призывающей к большей общественной безопасности для женщин, после того, как во время мероприятий были замечены физические действия против участников, передает УНН со ссылкой на AFP.