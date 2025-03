Поліцію Лондона звинуватили в застосуванні сили під час протесту жінок: у відомстві встали на захист офіцерів

Деталі

Повідомляється, що сотні людей в британській столиці кинули виклик обмежувальним заходам через коронавірус у суботу ввечері, зібравшись на акцію в парку Клепхем Коммон.

Організатори протесту засудили дії офіцерів поліції через “фізичні методи поводження з жінками на пікеті проти чоловічого насильства”.

Міністр внутрішніх справ країни Пріті Пател і мер Лондона Садік Хан зажадали пояснень від комісара поліції Лондона Крессиди Дік, яку встигли закликати піти у відставку.

Але один із заступників Дік, Хелен Болл, сказала, що поліція, що відмовила в дозволі на проведення пікету, “повинна діяти в інтересах безпеки людей”.

“Сотні людей перебували один поряд з одним на близькій відстані, що створювало дуже реальний ризик легкої передачі COVID-19”, — додала вона в заяві рано вранці в неділю.

“На жаль, невелика частина людей почала скандувати гасла на адресу офіцерів, штовхати і кидати предмети. Ми абсолютно не хотіли опинитися в ситуації, коли необхідні примусові заходи. Але ми опинилися в цьому становищі через першочергову необхідність захистити безпеку людей”, - заявила вона.

За даними поліції, чотири людини були заарештовані за порушення громадського порядку і правил, що стосуються боротьби з коронавірусом.

Контекст

Причиною проведення акції стала смерть на початку цього місяця Сари Еверард, яка зникла безвісти поблизу, коли йшла додому. Пізніше 33-річна жінка була знайдена мертвою. У викраденні і вбивстві жінки був обвинувачений чинний офіцер лондонської поліції.

Повідомляється, що у багатьох людей викликали обурення кадри, що з’явилися в мережі, на яких поліцейські у формі утримують і одягають наручники на деяких жінок, які прийшли на акцію.

Доповнення

Як повідомляв УНН, напередодні в Бельгії антирасистський протест поліцейські розганяли водометами.

#UPDATE London's Metropolitan Police on Sunday defended its handling of a high-profile protest calling for greater public safety for women, after male officers were seen scuffling with the crowd and physically restraining female demonstrators https://t.co/Xlyedv8df5 #SarahEverard pic.twitter.com/LI8EH2DyEi

— AFP News Agency (@AFP) March 14, 2021