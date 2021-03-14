Поліцію Лондона звинуватили в застосуванні сили під час протесту жінок: у відомстві встали на захист офіцерів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Лондонська поліція у неділю виступила на захист своїх дій на акції протесту, що закликає до більшої суспільної безпеки для жінок, після того, як під час заходів були помічені фізичні дії проти учасниць, передає УНН з посиланням на AFP.
Деталі
Повідомляється, що сотні людей в британській столиці кинули виклик обмежувальним заходам через коронавірус у суботу ввечері, зібравшись на акцію в парку Клепхем Коммон.
Організатори протесту засудили дії офіцерів поліції через “фізичні методи поводження з жінками на пікеті проти чоловічого насильства”.
Міністр внутрішніх справ країни Пріті Пател і мер Лондона Садік Хан зажадали пояснень від комісара поліції Лондона Крессиди Дік, яку встигли закликати піти у відставку.
Але один із заступників Дік, Хелен Болл, сказала, що поліція, що відмовила в дозволі на проведення пікету, “повинна діяти в інтересах безпеки людей”.
“Сотні людей перебували один поряд з одним на близькій відстані, що створювало дуже реальний ризик легкої передачі COVID-19”, — додала вона в заяві рано вранці в неділю.
“На жаль, невелика частина людей почала скандувати гасла на адресу офіцерів, штовхати і кидати предмети. Ми абсолютно не хотіли опинитися в ситуації, коли необхідні примусові заходи. Але ми опинилися в цьому становищі через першочергову необхідність захистити безпеку людей”, - заявила вона.
За даними поліції, чотири людини були заарештовані за порушення громадського порядку і правил, що стосуються боротьби з коронавірусом.
Контекст
Причиною проведення акції стала смерть на початку цього місяця Сари Еверард, яка зникла безвісти поблизу, коли йшла додому. Пізніше 33-річна жінка була знайдена мертвою. У викраденні і вбивстві жінки був обвинувачений чинний офіцер лондонської поліції.
Повідомляється, що у багатьох людей викликали обурення кадри, що з’явилися в мережі, на яких поліцейські у формі утримують і одягають наручники на деяких жінок, які прийшли на акцію.
Доповнення
Як повідомляв УНН, напередодні в Бельгії антирасистський протест поліцейські розганяли водометами.
#UPDATE London's Metropolitan Police on Sunday defended its handling of a high-profile protest calling for greater public safety for women, after male officers were seen scuffling with the crowd and physically restraining female demonstrators https://t.co/Xlyedv8df5 #SarahEverard pic.twitter.com/LI8EH2DyEi— AFP News Agency (@AFP) March 14, 2021