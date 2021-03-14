Поліцію Лондона звинуватили в застосуванні сили під час протесту жінок: у відомстві встали на захист офіцерів

КИЇВ. 14 березня. УНН. Лондонська поліція у неділю виступила на захист своїх дій на акції протесту, що закликає до більшої суспільної безпеки для жінок, після того, як під час заходів були помічені фізичні дії проти учасниць, передає УНН з посиланням на AFP.