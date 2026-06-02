Полиция проверяет запуск фейерверка в Одессе во время военного положения
Киев • УНН
Полиция Одессы обнаружила запуск пиротехники 1 июня через соцсети. В настоящее время правоохранители устанавливают причастных лиц для предоставления правовой оценки.
Полицейские начали проверку из-за запуска фейерверка в Одессе, который произошел вечером 1 июня. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что сообщений об инциденте на спецлинию 102 не поступало. Правоохранители узнали о происшествии во время мониторинга социальных сетей, после чего на место выехала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.
В настоящее время правоохранители устанавливают лиц, причастных к запуску пиротехники. По результатам проверки будет дана правовая оценка их действиям.
В полиции напомнили, что во время действия военного положения в Украине запрещены продажа и использование большинства видов пиротехнических изделий, в частности салютов, фейерверков, петард и другой пиротехники классов F2, F3 и F4.
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