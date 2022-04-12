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Пока рано говорить, можно ли классифицировать нападение на Мариуполь как химическую атаку - Кириленко

Киев • УНН

 • 95610 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Пока еще рано говорить, какое именно вещество было накануне применено оккупантами в заблокированном Мариуполе и можно ли нападение классифицировать как химическую атаку. Об этом рассказал председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, пишет УНН.

Пока рано говорить, можно ли классифицировать нападение на Мариуполь как химическую атаку - Кириленко

Цитата

"Три человека пострадали вчера ночью в Мариуполе в результате взрыва неизвестного вещества, которое россияне сбросили с беспилотника. Пока рано говорить, какое именно вещество это было и можно ли нападение классифицировать как химическую атаку", - сообщил Кириленко.

Детали

Он также отметил, что в настоящее время известно, что пострадавшим была оказана медицинская помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Глава ОВА рассказал также, что россияне скрывают следы своих преступлений в Мариуполе и используют мобильные крематории для сожжения убитых ими гражданских. Счет погибших там идет на тысячи.

Donetsk Region Military Governor Pavlo Kyrylenko spoke this morning about unverified reports of a chemical attack in Mariupol. pic.twitter.com/9WexGskZAT

— Brianna Keilar (@brikeilarcnn) April 12, 2022

Контекст

Накануне обвинения в применении химических боеприпасов в Мариуполе поступило от батальона "Азов".

Неизвестно, сколько солдат пострадало, но в батальоне заявили, что его бойцы получили незначительные повреждения, включительно с одышкой, при этом один человек, по сообщениям, упал с "ватными ногами".

Ранее сегодня заместитель городского головы Мариуполя Сергей Орлов по телефону сообщил ВВС, что городской совет подтвердил "химическое отравление" с российского беспилотника.

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