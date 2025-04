Поки зарано говорити, чи можна класифікувати напад на Маріуполь як хімічну атаку – Кириленко

Цитата

"Троє людей постраждали вчора вночі у Маріуполі внаслідок вибуху невідомої речовини, яку росіяни скинули з безпілотника. Поки що зарано говорити, яка саме речовина це була і чи можна напад класифікувати як хімічну атаку", - повідомив Кириленко.

Деталі

Він також зауважив, що наразі відомо що постраждалим була надана медична допомога, наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Очільник ОВА розповів також, що росіяни приховують сліди своїх злочинів у Маріуполі та використовують мобільні крематорії для спалення вбитих ними цивільних. Лік загиблих там іде на тисячі.

Donetsk Region Military Governor Pavlo Kyrylenko spoke this morning about unverified reports of a chemical attack in Mariupol. pic.twitter.com/9WexGskZAT

— Brianna Keilar (@brikeilarcnn) April 12, 2022

Контекст

Напередодні звинувачення у застосуванні хімічних боєприпасів в Маріуполі надійшло від батальйону "Азов".

Невідомо, скільки солдатів постраждало, але в батальйоні заявили, що його бійці отримали незначні ушкодження, включно із задишкою, при цьому один чоловік, за повідомленнями, впав з "ватяними ногами".

Раніше сьогодні заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов телефоном повідомив ВВС, що міська рада підтвердила "хімічне отруєння" з російського безпілотника.