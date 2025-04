Показали охрану Ким Чен Ына: мышь не проскочит

"Ким Чен Ына на межкорейский саммит сопровождает группа телохранителей, тщательно подобранных по критериям физической формы, искусства стрельбы, боевых искусств и даже того, как они выглядят", - пишет издание.

Напомним, лидеры двух Корей начали переговоры в демилитаризованной зоне. Первый раунд переговоров между КНДР и Южной Кореей уже завершился.

Также напомним, в Белом доме отреагировали на встречу глав КНДР и Южной Кореи.

VIDEO: Kim Jong Un is being escorted to the inter-Korean summit by a phalanx of bodyguards carefully chosen for their fitness, marksmanship, martial arts skills and even looks pic.twitter.com/rUW4xWGWqE

— AFP news agency (@AFP) 27 квітня 2018 р.