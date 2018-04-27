Показали охорону Кім Чен Ина: миша не проскочить
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. На міжкорейский саміт лідера Північної Кореї Кім Чен Ина супроводжувала посилена охорона. Відповідне відео оприлюднило видання AFP, передає УНН.
"Кім Чен Ина на міжкорейський саміт супроводжує група тілоохоронців, ретельно підібраних за критеріями фізичної форми, мистецтва стрільби, бойових мистецтв і навіть того, як вони виглядають", - пише видання.
Нагадаємо, лідери двох Корей почали переговори у демілітаризованій зоні. Перший раунд переговорів між КНДР і Південною Кореєю уже завершився.
Також нагадаємо, у Білому домі відреагували на зустріч глав КНДР і Південної Кореї.
VIDEO: Kim Jong Un is being escorted to the inter-Korean summit by a phalanx of bodyguards carefully chosen for their fitness, marksmanship, martial arts skills and even looks pic.twitter.com/rUW4xWGWqE— AFP news agency (@AFP) 27 квітня 2018 р.