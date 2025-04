Показали охорону Кім Чен Ина: миша не проскочить

"Кім Чен Ина на міжкорейський саміт супроводжує група тілоохоронців, ретельно підібраних за критеріями фізичної форми, мистецтва стрільби, бойових мистецтв і навіть того, як вони виглядають", - пише видання.

Нагадаємо, лідери двох Корей почали переговори у демілітаризованій зоні. Перший раунд переговорів між КНДР і Південною Кореєю уже завершився.

Також нагадаємо, у Білому домі відреагували на зустріч глав КНДР і Південної Кореї.

VIDEO: Kim Jong Un is being escorted to the inter-Korean summit by a phalanx of bodyguards carefully chosen for their fitness, marksmanship, martial arts skills and even looks pic.twitter.com/rUW4xWGWqE

— AFP news agency (@AFP) 27 квітня 2018 р.