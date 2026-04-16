Пока в Украине идет война, Порошенко развивает экономику Венгрии и других стран: вложил 2,3 млрд в иностранные облигации, - эксперт.

Петр Порошенко во время полномасштабной войны разместил в иностранных облигациях активы на 2,308 млрд грн, выводя деньги из Украины и вкладывая их в экономику других государств, в частности тех, которые до недавнего времени поддерживали россию. Об этом пишет политолог Петр Олещук, комментируя декларацию лидера "Европейской солидарности" за 2025 год.

По словам Олещука, структура активов Порошенко свидетельствует о выводе значительных средств за границу. Политолог утверждает, что речь идет о финансовых вложениях в облигации иностранных государств, в частности Венгрии, Турции, Румынии, Австрии и ЮАР.

"Олигарх спрятал миллиарды в других странах, а еще целый миллиард переписал на жену. Так, согласно декларации за 2025 год, в зарубежных облигациях у политика хранится в пересчете на гривны облигаций номинальной стоимостью 2,308 млрд. То есть, вместо того, чтобы развивать экономику собственной воюющей страны, Петр Алексеевич активно помогает экономике Венгрии, Турции, Румынии, Австрии и даже ЮАР", — отмечает Олещук.

Отдельно эксперт обращает внимание на общую динамику доходов Порошенко в военный период. В 2025 году задекларированные доходы нардепа выросли в десятки раз по сравнению с довоенным 2021 годом.

"Этот деятель в 2025 году, в разгар войны, скрываясь от санкций, обогатился более чем на 4 млрд грн. Все бы ничего, но эта цифра – в 25 раз больше по сравнению с цифрой довоенного 2021 года, когда Петр Алексеевич показал всего 162 млн грн доходов. Мораль здесь короткая. Перефразирую: "Кому война, а кому – обеспеченные дети и внуки в Лондоне", – пишет Олещук.

По мнению политолога, размещение таких активов за рубежом противоречит публичным заявлениям Порошенко об экономическом патриотизме и поддержке украинского государства. Такая модель обращения с капиталом во время войны выглядит особенно цинично на фоне призывов направлять средства на нужды ВСУ.

"Это очень похоже на типичную коррупционную схему. Все грязные деньги, которые получил из экономики своего государства, выводить за границу, обескровливая ее. Примечательно, что этого Порошенко не делал в таких масштабах, когда, по данным СМИ, получал доходы от схем Свинарчуков, мутных дел Медведчука и торговал с россией так, что аж лес шумел. На этом фоне особенно циничными являются заявления Петра и его партии. "Деньги украинцев должны идти на ВСУ!", — сказал Порошенко. Но о том, что деньги этого конкретного украинца пошли не в экономику Украины, а, например, правительству Венгрии, когда там еще царствовал Орбан, украинский олигарх решил промолчать", — отметил Петр Олещук.

Как известно, Петр Порошенко обвиняется по статьям 111 УК (государственная измена) и 258-3 УК (создание террористической группы или организации и содействие им). По версии следствия, во время президентства Порошенко и Медведчук организовали закупку угля из ОРДЛО. Порошенко выполнял главную координационную роль, в том числе влиял на кадровые вопросы в высших эшелонах власти.