Пока в Украине идет война, Порошенко развивает экономику Венгрии и других стран: вложил 2,3 млрд в иностранные облигации, - эксперт.

После массированной ночной атаки рф продолжает удары, число жертв растет - что известноPhotoVideo
Украина вынесет обсуждение российской атаки на заседание Совбеза ООН - глава МИД
Запрет гаджетов в школах – что говорит образовательный омбудсмен
Как судебные дела против врачей влияют на медицинскую систему - объясняет эксперт
Следующая встреча в формате "Рамштайн" должна состояться в июне - Федоров
Новые детали в деле Надежды Викарий, которая утверждает, что ее насиловали старшие братья - что говорит полицияPhoto
Euractiv: ЕС требует от G7 ускорить выдачу кредита ERA для Украины - Япония, Британия и США еще не выплатили свои доли
13-й блэкаут на ЗАЭС – эксперт объяснил, в чем угроза и назвал главные риски для безопасности станции
Мадьяр прогнозирует, что еще Орбан снимет вето с 90 млрд евро ЕС для Украины, но есть нюанс
Профсоюзы настаивают на учете позиции работников в новом Трудовом кодексе - глава ФПУ Бызов
В Киеве из-за российского обстрела погибли 5 человек, среди них ребенок, пострадал 21 человекVideo16 апреля, 03:37 • 33487 просмотра
В Днепре двое погибших и 27 раненых после ночной атаки россиян на городPhoto16 апреля, 03:45 • 17268 просмотра
Alibaba представила новую AI-модель для создания игр и видео16 апреля, 04:07 • 13142 просмотра
Санкционные супертанкеры прорвались в Персидский залив, несмотря на блокаду16 апреля, 04:23 • 39111 просмотра
Мир отмечает День Чарли Чаплина - почему 16 апреля вспоминают легенду киноPhoto09:48 • 12487 просмотра
Каким должен быть пульс у взрослого человека - норма сердцебиения по возрасту11:59 • 8384 просмотра
Мир отмечает День Чарли Чаплина - почему 16 апреля вспоминают легенду киноPhoto09:48 • 12571 просмотра
Пациенты против системы: почему люди боятся судиться с частными клиниками15 апреля, 12:18 • 51422 просмотра
Наследство после смерти мужа или жены – кто и на что имеет право15 апреля, 07:41 • 60263 просмотра
Как выбрать школу для ребенка и не ошибиться - советы психолога
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 33248 просмотра
Золотые часы неизвестного героя во время катастрофы "Титаника" выставили на аукцион14 апреля, 10:19 • 40481 просмотра
У аистов Грицика и Одарки появилось первое яйцо в гнездеVideo14 апреля, 07:44 • 47535 просмотра
Lionsgate показал первый трейлер нового фильма из франшизы "Голодные игры"Video13 апреля, 14:56 • 40976 просмотра
В китайском кафе ввели "правила входа", запретив мусорить, выбрасывать черные чулки и красть черепахPhoto11 апреля, 20:00 • 49687 просмотра
Пока в Украине идет война, Порошенко развивает экономику Венгрии и других стран: вложил 2,3 млрд в иностранные облигации - эксперт

Киев • УНН

Петр Порошенко во время полномасштабной войны разместил в иностранных облигациях активы на 2,308 млрд грн, выводя деньги из Украины и вкладывая их в экономику других государств, в частности тех, которые до недавнего времени поддерживали россию. Об этом пишет политолог Петр Олещук, комментируя декларацию лидера "Европейской солидарности" за 2025 год. 

По словам Олещука, структура активов Порошенко свидетельствует о выводе значительных средств за границу. Политолог утверждает, что речь идет о финансовых вложениях в облигации иностранных государств, в частности Венгрии, Турции, Румынии, Австрии и ЮАР. 

"Олигарх спрятал миллиарды в других странах, а еще целый миллиард переписал на жену. Так, согласно декларации за 2025 год, в зарубежных облигациях у политика хранится в пересчете на гривны облигаций номинальной стоимостью 2,308 млрд. То есть, вместо того, чтобы развивать экономику собственной воюющей страны, Петр Алексеевич активно помогает экономике Венгрии, Турции, Румынии, Австрии и даже ЮАР", — отмечает Олещук. 

Отдельно эксперт обращает внимание на общую динамику доходов Порошенко в военный период. В 2025 году задекларированные доходы нардепа выросли в десятки раз по сравнению с довоенным 2021 годом. 

"Этот деятель в 2025 году, в разгар войны, скрываясь от санкций, обогатился более чем на 4 млрд грн. Все бы ничего, но эта цифра – в 25 раз больше по сравнению с цифрой довоенного 2021 года, когда Петр Алексеевич показал всего 162 млн грн доходов. Мораль здесь короткая. Перефразирую: "Кому война, а кому – обеспеченные дети и внуки в Лондоне", – пишет Олещук. 

По мнению политолога, размещение таких активов за рубежом противоречит публичным заявлениям Порошенко об экономическом патриотизме и поддержке украинского государства. Такая модель обращения с капиталом во время войны выглядит особенно цинично на фоне призывов направлять средства на нужды ВСУ. 

"Это очень похоже на типичную коррупционную схему. Все грязные деньги, которые получил из экономики своего государства, выводить за границу, обескровливая ее. Примечательно, что этого Порошенко не делал в таких масштабах, когда, по данным СМИ, получал доходы от схем Свинарчуков, мутных дел Медведчука и торговал с россией так, что аж лес шумел. На этом фоне особенно циничными являются заявления Петра и его партии. "Деньги украинцев должны идти на ВСУ!", — сказал Порошенко. Но о том, что деньги этого конкретного украинца пошли не в экономику Украины, а, например, правительству Венгрии, когда там еще царствовал Орбан, украинский олигарх решил промолчать", — отметил Петр Олещук. 

Как известно, Петр Порошенко обвиняется по статьям 111 УК (государственная измена) и 258-3 УК (создание террористической группы или организации и содействие им). По версии следствия, во время президентства Порошенко и Медведчук организовали закупку угля из ОРДЛО. Порошенко выполнял главную координационную роль, в том числе влиял на кадровые вопросы в высших эшелонах власти.

Лилия Подоляк

Политика