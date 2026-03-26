Подразделения ДШВ взяли под контроль Березовое на Днепропетровщине
Киев • УНН
Подразделения Полесской бригады ДШВ полностью освободили населенный пункт Березовое. Военные продолжают выбивать российских оккупантов с украинских территорий.
Подразделения группировки ДШВ взяли под контроль населенный пункт Березовое Днепропетровской области, передает УНН со ссылкой на 95-ю отдельную десантно-штурмовую Полесскую бригаду.
В Полесской бригаде отмечают, что шаг за шагом десантники выбивают российских оккупантов с украинской земли.
