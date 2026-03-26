Силы обороны остановили продвижение россиян в Покровской агломерации - ДШВ
Украинские защитники отбили штурмы возле Гришино и Мирнограда. Уничтожено около 50 оккупантов, более 10 мотоциклов и две единицы вражеского автотранспорта.
Силы обороны Украины остановили широкое наступление российских оккупантов в Покровской агломерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
На подступах к населенному пункту Гришино россияне пошли на штурм с использованием мототехники. Атаку отбили подразделения 155 отдельной механизированной бригады и 32 отдельной механизированной бригады.
Также в районе Мирнограда россияне использовали автомобильный транспорт, пытаясь развить наступление и прорваться в Родинское. Угрозу ликвидировали бойцы 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ и 1 корпуса Национальной гвардии Украины "Азов".
Кроме того, в обороне принимали участие воины 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады и 14 бригады оперативного назначения НГУ "Червона Калина".
Во время отражения двух атак украинские защитники уничтожили около 50 оккупантов, более 10 мотоциклов и 2 единицы автотранспорта противника
