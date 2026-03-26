Сили оборони зупинили просування росіян у Покровській агломерації - ДШВ
Київ • УНН
Українські захисники відбили штурми біля Гришиного та Мирнограда. Знищено близько 50 окупантів, понад 10 мотоциклів та дві одиниці ворожого автотранспорту.
Сили оборони України зупинили широкий наступ російських окупантів у Покровській агломерації. Про це повідомляє УНН з посиланням на 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Деталі
На підступах до населеного пункту Гришине росіяни пішли на штурм з використанням мототехніки. Атаку відбили підрозділи 155 окремої механізованої бригади та 32 окремої механізованої бригади.
Також в районі Мирнограда росіяни використали автомобільний транспорт намагаючись розвинути наступ та прорватися у Родинське. Загрозу ліквідували бійці 7 корпусу швидкого реагування ДШВ та 1 корпусу Національної гвардії України "Азов".
Крім того, в обороні брали участь воїни 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади та 14 бригади оперативного призначення НГУ "Червона Калина".
Під час відбиття двох атак українські захисники знищили близько 50 окупантів, більше 10 мотоциклів та 2 одиниці автотранспорту противника
