Підрозділи ДШВ взяли під контроль Березове на Дніпропетровщині
Київ • УНН
Підрозділи Поліської бригади ДШВ повністю звільнили населений пункт Березове. Військові продовжують вибивати російських окупантів з українських територій.
Підрозділи угруповання ДШВ взяли під контроль населений пункт Березове Дніпропетровської області, передає УНН із посиланням на 95-ту окрему десантно-штурмову Поліську бригаду.
У Поліській бригаді наголошують, що крок за кроком десантники вибивають російських окупантів з української землі.
