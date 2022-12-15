По Орехову враг ударил ракетами с самолета, ранены два коммунальщика - глава ОВА

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"Враг продолжает терроризировать обстрелами наши мирные громады. В многострадальном городе Орехов в результате попадания двух ракет, выпущенных из самолета, ранены 2 работника местного КП "Водоканал", один в тяжелом состоянии", - сообщил Старух.

По его словам, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

"Желаем им быстрого выздоровления. Орехов держится под обстрелами. Война продолжается!" – заметил глава ОВА.

Напомним

На Запорожье за ​​сутки оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов, есть разрушения.