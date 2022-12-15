По Орехову враг ударил ракетами с самолета, ранены два коммунальщика - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. По Орехову Запорожской области российские оккупанты нанесли авиаудар, ранены два работника водоканала, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в четверг, 15 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"Враг продолжает терроризировать обстрелами наши мирные громады. В многострадальном городе Орехов в результате попадания двух ракет, выпущенных из самолета, ранены 2 работника местного КП "Водоканал", один в тяжелом состоянии", - сообщил Старух.
По его словам, пострадавшим оказывается медицинская помощь.
"Желаем им быстрого выздоровления. Орехов держится под обстрелами. Война продолжается!" – заметил глава ОВА.
Напомним
На Запорожье за сутки оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов, есть разрушения.