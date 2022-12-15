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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 17442 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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По Оріхову ворог вдарив ракетами з літака, поранено двох комунальників - голова ОВА

По Оріхову ворог вдарив ракетами з літака, поранено двох комунальників - голова ОВА

Київ • УНН

 • 353064 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. По Оріхову Запорізької області російські окупанти завдали авіаудару, поранено двох працівників водоканалу, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у четвер, 15 грудня, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Ворог продовжує тероризувати обстрілами наші мирні громади. У багатостраждальному місті Оріхів внаслідок потрапляння двох ракет, випущених з літака, поранені 2 працівники місцевого КП "Водоканал", один у важкому стані", - повідомив Старух.

З його слів, постраждалим надається медична допомога.

"Бажаємо їм швидкого одужання. Оріхів тримається під обстрілами. Війна триває!" - зауважив голова ОВА.

Нагадаємо

На Запоріжжі за добу окупанти обстріляли 15 населених пунктів, є руйнування.

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