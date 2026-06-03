По мере наращивания ударов по российским военным объектам москва выдает все больше фейков об атаках на гражданских - ЦПД СНБО
Киев • УНН
Руководитель ЦПД Коваленко заявил об активизации российских фейков относительно атак на гражданских. рф придумывает ложь для оправдания системного террора против украинцев.
российская пропаганда все активнее распространяет фейки о якобы "атаках Украины на гражданских", особенно после успешных ударов Сил обороны по военным целям рф. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в среду в соцсетях, передает УНН.
Детали
По его словам, россия либо не предоставляет никаких доказательств своих обвинений, либо выдумывает истории вроде "детей в Старобельске".
россия все активнее врет о том, что Украина "атакует гражданских", не предоставляя доказательств, или выдумывая истории о "детях в Старобельске". Чем больше наших удачных атак по их военным объектам, тем чаще появляется ложь
Он подчеркнул, что именно россия системно атакует гражданское население Украины ракетами, ударными БПЛА и дронами, ведя не только военную, но и демографическую войну.
"Целью является убийство людей и побуждение украинцев к переселению с территории Украины", – отметил глава ЦПД.
Коваленко напомнил, что российские удары по гражданским объектам фиксируются по всей территории Украины – в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, Сумах, Чернигове, Херсоне, Никополе и других городах.
"Они системно убивают гражданских в маршрутках, в собственных квартирах, на улицах", – заявил он.
По словам руководителя ЦПД, на фоне большого количества доказательств российских преступлений кремль пытается создать "параллельную реальность", в которой Украину пытаются выставить стороной, действующей так же, как россия.
"Они начинают использовать главный инструмент собственной пропаганды - создание параллельной реальности. И эту параллельную реальность они пытаются распространять через собственные инструменты пропаганды, чтобы размыть правду. На фоне атак на наших гражданских они выдумывают истории, согласно которым Украина действует так же, как россия. И все это для того, чтобы оправдать собственный террор якобы "ответом на наши действия"", – пояснил Коваленко.
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Отдельно он прокомментировал российские заявления по Старобельску.
"Из этой же оперы ложь об "убитых детях в Старобельске", хотя на самом деле там были уничтожены пилоты "рубикона", которые убивали наших людей", – подчеркнул он.
Коваленко добавил, что подобные информационные кампании являются частью системной работы российской пропаганды.
"Эта ложь и параллельная реальность будет засеваться по инфопространству", – подытожил глава ЦПД.
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