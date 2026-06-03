По мере наращивания ударов по российским военным объектам москва выдает все больше фейков об атаках на гражданских - ЦПД СНБО

российская пропаганда все активнее распространяет фейки о якобы "атаках Украины на гражданских", особенно после успешных ударов Сил обороны по военным целям рф. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в среду в соцсетях, передает УНН.

Детали

По его словам, россия либо не предоставляет никаких доказательств своих обвинений, либо выдумывает истории вроде "детей в Старобельске".

россия все активнее врет о том, что Украина "атакует гражданских", не предоставляя доказательств, или выдумывая истории о "детях в Старобельске". Чем больше наших удачных атак по их военным объектам, тем чаще появляется ложь – подчеркнул Коваленко.

Он подчеркнул, что именно россия системно атакует гражданское население Украины ракетами, ударными БПЛА и дронами, ведя не только военную, но и демографическую войну.

"Целью является убийство людей и побуждение украинцев к переселению с территории Украины", – отметил глава ЦПД.

Коваленко напомнил, что российские удары по гражданским объектам фиксируются по всей территории Украины – в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, Сумах, Чернигове, Херсоне, Никополе и других городах.

"Они системно убивают гражданских в маршрутках, в собственных квартирах, на улицах", – заявил он.

По словам руководителя ЦПД, на фоне большого количества доказательств российских преступлений кремль пытается создать "параллельную реальность", в которой Украину пытаются выставить стороной, действующей так же, как россия.

"Они начинают использовать главный инструмент собственной пропаганды - создание параллельной реальности. И эту параллельную реальность они пытаются распространять через собственные инструменты пропаганды, чтобы размыть правду. На фоне атак на наших гражданских они выдумывают истории, согласно которым Украина действует так же, как россия. И все это для того, чтобы оправдать собственный террор якобы "ответом на наши действия"", – пояснил Коваленко.

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Отдельно он прокомментировал российские заявления по Старобельску.

"Из этой же оперы ложь об "убитых детях в Старобельске", хотя на самом деле там были уничтожены пилоты "рубикона", которые убивали наших людей", – подчеркнул он.

Коваленко добавил, что подобные информационные кампании являются частью системной работы российской пропаганды.

"Эта ложь и параллельная реальность будет засеваться по инфопространству", – подытожил глава ЦПД.

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