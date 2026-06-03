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По мере наращивания ударов по российским военным объектам москва выдает все больше фейков об атаках на гражданских - ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Руководитель ЦПД Коваленко заявил об активизации российских фейков относительно атак на гражданских. рф придумывает ложь для оправдания системного террора против украинцев.

По мере наращивания ударов по российским военным объектам москва выдает все больше фейков об атаках на гражданских - ЦПД СНБО

российская пропаганда все активнее распространяет фейки о якобы "атаках Украины на гражданских", особенно после успешных ударов Сил обороны по военным целям рф. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в среду в соцсетях, передает УНН.

Детали

По его словам, россия либо не предоставляет никаких доказательств своих обвинений, либо выдумывает истории вроде "детей в Старобельске".

россия все активнее врет о том, что Украина "атакует гражданских", не предоставляя доказательств, или выдумывая истории о "детях в Старобельске". Чем больше наших удачных атак по их военным объектам, тем чаще появляется ложь

– подчеркнул Коваленко.

Он подчеркнул, что именно россия системно атакует гражданское население Украины ракетами, ударными БПЛА и дронами, ведя не только военную, но и демографическую войну.

"Целью является убийство людей и побуждение украинцев к переселению с территории Украины", – отметил глава ЦПД.

Коваленко напомнил, что российские удары по гражданским объектам фиксируются по всей территории Украины – в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, Сумах, Чернигове, Херсоне, Никополе и других городах.

"Они системно убивают гражданских в маршрутках, в собственных квартирах, на улицах", – заявил он.

По словам руководителя ЦПД, на фоне большого количества доказательств российских преступлений кремль пытается создать "параллельную реальность", в которой Украину пытаются выставить стороной, действующей так же, как россия.

"Они начинают использовать главный инструмент собственной пропаганды - создание параллельной реальности. И эту параллельную реальность они пытаются распространять через собственные инструменты пропаганды, чтобы размыть правду. На фоне атак на наших гражданских они выдумывают истории, согласно которым Украина действует так же, как россия. И все это для того, чтобы оправдать собственный террор якобы "ответом на наши действия"", – пояснил Коваленко.

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Отдельно он прокомментировал российские заявления по Старобельску.

"Из этой же оперы ложь об "убитых детях в Старобельске", хотя на самом деле там были уничтожены пилоты "рубикона", которые убивали наших людей", – подчеркнул он.

Коваленко добавил, что подобные информационные кампании являются частью системной работы российской пропаганды.

"Эта ложь и параллельная реальность будет засеваться по инфопространству", – подытожил глава ЦПД.

рф оправдывает очередной террористический удар по Украине спекуляциями о якобы "акте возмездия" - ЦПД СНБО02.06.26, 15:36 • 3186 просмотров

Андрей Тимощенков

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