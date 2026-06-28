Фото: Служба внешней разведки Украины

кремль перед сентябрьским голосованием в госдуму рф временно отложил ряд непопулярных решений, которые могут вызвать недовольство среди россиян. Речь идет, в частности, о платном VPN, технологическом сборе на электронику, новых подходах к мобилизации и законопроекте о застройке природоохранных территорий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

По данным СВРУ, кремлевские политтехнологи перед голосованием выбрали тактику "тишины": без новых резонансных запретов и ограничений, которые могли бы раздражать избирателей.

В разведке обратили внимание, что депутаты партии "единая россия", которые ранее поддерживали запретительные инициативы, ныне публично критикуют часть собственных решений. Речь идет, в частности, о маркировке произведений с упоминанием наркотиков, запрете видеоигр и регулировании искусственного интеллекта.

В СВРУ отмечают, что непопулярные темы фактически убрали из повестки дня до завершения избирательного цикла.

Одним из таких решений может стать введение платы за VPN. По информации разведки, идею обложить налогом международный трафик свыше 15 гигабайт в месяц обсуждали еще весной, однако ее реализацию отложили и привязали к завершению голосования.

Схожая ситуация сложилась с технологическим сбором на электронику. Его планировали ввести с 1 сентября, однако перенесли на 1 декабря. В разведке считают, что после вступления в силу этого сбора в россии могут вырасти цены на телефоны и ноутбуки.

Отдельно Служба внешней разведки указывает на риски, связанные с мобилизацией. По данным ведомства, во временно оккупированном Крыму военкоматы уже работают с резервистами и склоняют их к подписанию контрактов, предупреждая о возможной новой волне мобилизации после сентябрьского голосования.

Кроме того, до осени отложили второе чтение законопроекта о застройке особо охраняемых природных территорий. Документ должен разрешить изымать землю под объекты федерального значения.

В СВРУ подчеркивают, что Кремль не отказался от этих мер, а лишь отложил их во времени, чтобы избежать дополнительного недовольства среди россиян до голосования.

Напомним

В кремле планируют, что новоизбранные депутаты госдумы призовут путина к мобилизации. Но российские чиновники отрицают подготовку новой волны мобилизации.