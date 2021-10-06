После презентации логотипа Евро-2024 в России "возмутились" обозначением Крыма, как территории Украины

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Киев  •  УНН

 • 42690 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. УЕФА якобы “забывает о своих прямых обязанностях” и “по уши влезает в политику”, что якобы может привести далеко не к лучшим последствиям. Такое мнение решил выразить вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя фото с презентации нового логотипа Евро-2024 в Германии, где Крым представлен территорий Украины, пишет УНН.

Детали

“На фото — логотип чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Германии в 2024 году. Крым в украинских цветах”, — написал российский сенатор на своей странице в Facebook.

Он назвал это якобы “плохой историей”. “УЕФА по уши влезает в политику, забывая о своих прямых обязанностях перед спортсменами и футбольными болельщиками. Последствия, уверен, будут, и из разряда далеко не лучших”, — считает Косачев.

Контекст: логотип Евро-2024 в Германии

УЕФА представил бренд чемпионата Европы по футболу 2024 года.

В логотипе Евро-2024 сочетаются шесть цветов, общих для всех 55 флагов европейских стран, а также очертания берлинского “Олимпиаштадиона”, где пройдет финальный матч.

“Бренд продвигает идею Евро, открытого для всех и поощряющего многообразие. Футбол — область, где каждый должен чувствовать себя как дома, и запуск бренда стал первым шагом на пути к обустройству этого дома на Евро-2024 в Германии. Активы бренда — от логотипа до узоров и видео — отдают должное разнообразию болельщиков и европейского футбола”, — говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

UEFA EURO 2024 logo unveiled with a spectacular light show at the Olympiastadion in Berlin! #EURO2024 pic.twitter.com/9vo7RS5cfu

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 5, 2021

Lights, camera, action #EURO2024 pic.twitter.com/a7OPmybv8z

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 5, 2021

Справка

Чемпионат Европы по футболу в 2024 году пройдёт в Германии. На проведение турнира также претендовала Турция.

Матчи чемпионата Европы 2024 года будут проходить в Берлине, Кёльне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте. Отметим, что в 1988 году в Германии уже проходил чемпионат Европы. Также там проводились чемпионаты мира — в 1974 и 2006 годах.

В чемпионате Европы 2024 года (17-е по счёту первенство) примут участие 24 команды. Во время этого Евро должны быть задействованы 10 стадионов.

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