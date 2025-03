Після презентації логотипу Євро-2024 у Росії "обурилися" позначенням Криму, як території України

Деталі

“На фото — логотип чемпіонату Європи з футболу, який пройде у Німеччині в 2024 році. Крим в українських кольорах”, — написав російський сенатор на своїй сторінці в Facebook.

Він назвав це нібито “поганою історією”. “УЄФА по вуха влазить у політику, забуваючи про свої прямі обов’язки перед спортсменами і футбольними уболівальниками. Наслідки, переконаний, будуть, і з розряду далеко не кращих”, — вважає Косачев.

Контекст: логотип Євро-2024 у Німеччині

УЄФА представив бренд чемпіонату Європи з футболу 2024 року.

У логотипі Євро-2024 поєднуються шість кольорів, загальних для всіх 55 прапорів європейських країн, а також обриси берлінського “Олімпіаштадіону”, де пройде фінальний матч.

“Бренд просуває ідею Євро, відкритого для всіх і заохочує різноманіття. Футбол — область, де кожен повинен відчувати себе як вдома, і запуск бренду став першим кроком на шляху до облаштування цього будинку на Євро-2024 у Німеччині. Активи бренду — від логотипу до візерунків і відео — віддають належне різноманітності уболівальників і європейського футболу”, — йдеться в повідомленні пресслужби УЄФА.

UEFA EURO 2024 logo unveiled with a spectacular light show at the Olympiastadion in Berlin! # EURO2024 pic.twitter.com/9vo7RS5cfu

— UEFA EURO 2024 (@ EURO2024) October 5, 2021

Lights, camera, action # EURO2024 pic.twitter.com/a7OPmybv8z

— UEFA EURO 2024 (@ EURO2024) October 5, 2021

Довідка

Чемпіонат Європи з футболу в 2024 році пройде у Німеччині. На проведення турніру також претендувала Туреччина.

Матчі чемпіонату Європи 2024 року буде проходити у Берліні, Кельні, Дортмунді, Дюсельдорфі, Франкфурті, Гельзенкірхені, Гамбурзі, Лейпцигу, Мюнхені та Штутгарті. Зазначимо, що у 1988 році в Німеччині вже проходив чемпіонат Європи. Також там проводилися чемпіонати світу — в 1974 і 2006 роках.

У чемпіонаті Європи 2024 роки (17-е за рахунком першість) візьмуть участь 24 команди. Під час цього Євро повинні бути задіяні 10 стадіонів.