Люди в Берлине вышли поддержать гомосексуалистов из Чечни

Накануне визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Россию, в Берлине началась трехдневная акция протеста ChechnyaStreetDays. Участники пикета выступают против преследования представителей ЛГБТ в Чечне. В субботу, 30 апреля, активисты передали в канцелярию правительства ФРГ адресованную А.Меркель петицию с призывом обсудить тему преследования чеченских геев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 2 мая.

"Ангела Меркель большую власть и колоссальное влияние. Кроме того, в прошлом она уже не раз возлагала ответственность на лидеров государств за нарушение прав человека", - заявили представители правозащитной организации "Enough is Enough! Open your Mouth!", Организовавшие пикет. По мнению активистов, глава немецкого правительства должна "недвусмысленно дать понять Путину, что следует немедленно прекратить убийства и пытки."

Напомним, на территории Чечни расположены шесть секретных тюрем , в которых незаконно удерживают людей на основе подозрений в нетрадиционной сексуальной ориентации.