Люди в Берліні вийшли підтримати гомосексуалістів з Чечні

Напередодні візиту канцлера ФРН Ангели Меркель в Росію в Берліні почалася триденна акція протесту ChechnyaStreetDays. Учасники пікету виступають проти переслідування представників ЛГБТ в Чечні. У суботу, 30 квітня, активісти передали до канцелярії уряду ФРН адресовану А.Меркель петицію із закликом обговорити тему переслідувань чеченських геїв на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним 2 травня.

"Ангела Меркель має велику владу і колосальний вплив. Крім того, в минулому вона вже не раз покладала відповідальність на лідерів держав за порушення прав людини", - заявили представники правозахисної організації "Enough is Enough! Open your Mouth!", що організували пікет. На думку активістів, очільник німецького уряду повинна "недвозначно дати зрозуміти Путіну, що слід негайно припинити вбивства й тортури."

Нагадаємо, на території Чечні розташовані шість секретних тюрем, у яких незаконно утримують людей на основі підозр у нетрадиційній сексуальній орієнтації.