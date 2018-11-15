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Жемчужная подвеска Марии Антуанетты ушла с молотка за рекордные 36 млн долларов

Жемчужная подвеска Марии Антуанетты ушла с молотка за рекордные 36 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 15647 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Украшенная бриллиантами перловая подвеска королевы Франции Марии Антуанетты (1755-1793) продана на торгах Sotheby’s в Женеве за рекордные 36 млн долларов. Об этом в ночь на четверг сообщается в Twitter аукционного дома, передает УНН.

“Новый аукционный рекорд для жемчужного изделия. Эта особенная натуральная жемчужина невероятного размера принадлежала королеве Марии Антуанетте”, — говорится в сообщении. Изначально лот оценивался в 2 млн долларов. Финальная сумма стала рекордной для жемчужного изделия за всю историю торгов.

“Подвеска Марии Антуанетты неповторима, — цитирует агентство Associated Press гендиректора ювелирной компании LeVian Эдди Левиан. — Это не просто драгоценные камни: ювелирные украшения Марии Антуанетты неразрывно связаны с причинами Великой французской революции”.

Подвеска была частью коллекции, поступившей в Sotheby’s от представителей Бурбон-Пармской династии, младшей ветви Испанских Бурбонов. На аукцион было выставлено 10 украшений Марии-Антуанетты, представляющих не только ювелирную, но и историческую ценность. Они были скрыты от глаз широкой публики на протяжении двухсот лет. Среди них, помимо подвески, жемчужные и бриллиантовые серьги королевы, а также ожерелье из более чем 300 натуральных жемчужин.

NEW AUCTION RECORD for a natural pearl: This exceptional natural pearl of extraordinary size, once owned by Queen #MarieAntoinette , just sold for CHF 36,427,000 ($ 36,427,000) in Geneva (est. CHF 1,000,000 — 1,990,000) #BourbonParmaJewels #SothebysJewels pic.twitter.com / lCoq0PwbuP

— Sotheby’s (@Sothebys) 14 ноября 2018

Справка: Мария Антуанетта, супруга Людовика XVI, была королевой Франции с 1774 по 1792 год. Королеву обвиняли в расточительстве и любви к роскоши в то время, пока народ Франции бедствовал. В ходе Великой французской революции (1789-1799) она стала участницей контрреволюционных заговоров, выступала за иностранную интервенцию. После свержения монархии в 1792 году ее арестовали, а 16 октября 1793 года казнили на гильотине.

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