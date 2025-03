Перлова підвіска Марії Антуанетти пішла з молотка за рекордні 36 млн доларів

“Новий аукціонний рекорд для перлового виробу. Ця особлива натуральна перлина неймовірного розміру належала королеві Марії Антуанетті”, — йдеться в повідомленні. Спочатку лот оцінювався в 2 млн доларів. Фінальна сума стала рекордною для перлового виробу за всю історію торгів.

“Підвіска Марії Антуанетти неповторна, — цитує агентство Associated Press гендиректора ювелірної компанії LeVian Едді Левіан. — Це не просто дорогоцінні камені: ювелірні прикраси Марії Антуанетти нерозривно пов’язані з причинами Великої французької революції”.

Підвіска була частиною колекції, що надійшла в Sotheby’s від представників Бурбон-Пармської династії, молодшої гілки Іспанських Бурбонів. На аукціон було виставлено 10 прикрас Марії-Антуанетти, які представляють не тільки ювелірну, а й історичну цінність. Вони були приховані від очей широкої публіки протягом двохсот років. Серед них, крім підвіски, перлинні та діамантові сережки королеви, а також намисто з більш ніж 300 натуральних перлин.

NEW AUCTION RECORD for a natural pearl: This exceptional natural pearl of extraordinary size, once owned by Queen #MarieAntoinette, just sold for CHF 36,427,000 ($36,427,000) in Geneva (est. CHF 1,000,000 - 1,990,000) #BourbonParmaJewels #SothebysJewels pic.twitter.com/lCoq0PwbuP

— Sotheby's (@Sothebys) 14 листопада 2018 р.

Довідка: Марія Антуанетта, дружина Людовика XVI, була королевою Франції з 1774 по 1792 рік. Королеву звинувачували в марнотратстві і любові до розкоші в той час, поки народ Франції бідував. В ході Великої французької революції (1789-1799) вона стала учасницею контрреволюційних змов, виступала за іноземну інтервенцію. Після повалення монархії в 1792 році її заарештували, а 16 жовтня 1793 роки стратили на гільйотині.