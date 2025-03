Победитель Евровидения-2009 вновь представит Норвегию на конкурсе

"Александр Рыбак будет представлять Норвегию на конкурсе Евровидение-2018 в Лиссабоне с песней That's How You Write Song", - говорится в сообщении.

Напомним, по мнению букмекеров, победителем Евровидения-2018 скорее всего станет Эстония с песней La Forza Элины Нечаевой.

Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2018" в Португалии представит Melovin.