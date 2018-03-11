Победитель Евровидения-2009 вновь представит Норвегию на конкурсе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Победитель песенного конкурса Евровидение в 2009 году, Александр Рыбак, вновь представит Норвегию на конкурсе. Об этом сообщается на официальном сайте "Евровидения-2018", передает УНН.
"Александр Рыбак будет представлять Норвегию на конкурсе Евровидение-2018 в Лиссабоне с песней That's How You Write Song", - говорится в сообщении.
Напомним, по мнению букмекеров, победителем Евровидения-2018 скорее всего станет Эстония с песней La Forza Элины Нечаевой.
Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2018" в Португалии представит Melovin.