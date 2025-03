Переможець Євробачення-2009 знову представить Норвегію на конкурсі

"Олександр Рибак буде представляти Норвегію на пісенному конкурсі Євробачення-2018 в Лісабоні з піснею That's How You Write Song", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на думку букмекерів, переможцем Євробачення-2018 найімовірніше стане Естонія з піснею La Forza Еліни Нечаєвої.

Україну на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2018” у Португалії представить Melovin.