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Переможець Євробачення-2009 знову представить Норвегію на конкурсі

Переможець Євробачення-2009 знову представить Норвегію на конкурсі

Київ • УНН

 • 11016 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Переможець пісенного конкурсу Євробачення у 2009 році, Олександр Рибак, знову представить Норвегію на цьогорічному конкурсі. Про це повідомляється на офіційному сайті "Євробачення-2018", передає УНН.

"Олександр Рибак буде представляти Норвегію на пісенному конкурсі Євробачення-2018 в Лісабоні з піснею That's How You Write Song", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на думку букмекерів, переможцем Євробачення-2018 найімовірніше стане Естонія з піснею La Forza Еліни Нечаєвої.

Україну на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2018” у Португалії представить Melovin.

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