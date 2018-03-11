Переможець Євробачення-2009 знову представить Норвегію на конкурсі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Переможець пісенного конкурсу Євробачення у 2009 році, Олександр Рибак, знову представить Норвегію на цьогорічному конкурсі. Про це повідомляється на офіційному сайті "Євробачення-2018", передає УНН.
"Олександр Рибак буде представляти Норвегію на пісенному конкурсі Євробачення-2018 в Лісабоні з піснею That's How You Write Song", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на думку букмекерів, переможцем Євробачення-2018 найімовірніше стане Естонія з піснею La Forza Еліни Нечаєвої.
Україну на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2018” у Португалії представить Melovin.