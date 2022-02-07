Палестино-израильский конфликт: политики предлагают создать конфедерацию из двух стран

Детали

План предусматривает создание независимого государства Палестины на большей части Западного берега, Газы и восточного Иерусалима, территорий, захваченных Израилем в ходе ближневосточной войны 1967 года. Израиль и Палестина будут иметь отдельные правительства, но будут координировать свои действия на очень высоком уровне по вопросам безопасности, инфраструктуры и другим вопросам, касающимся обоих населений.

План позволит почти 500 000 еврейских поселенцев на оккупированном Западном берегу остаться там, а крупные поселения у границы будут присоединены к Израилю в обмене землями друг к другу.

Поселенцам, проживающим в глубине Западного берега, будет предоставлена возможность переехать или стать постоянными жителями государства Палестина. Столько же палестинцев — вероятных беженцев от войны 1948 года вокруг создания Израиля — будет разрешено переехать в Израиль как гражданам Палестины с постоянным видом на жительство в Израиле.

Инициатива во многом основана на Женевском соглашении, подробном всеобъемлющем мирном плане, составленном в 2003 году известными израильтянами и палестинцами, в том числе бывшими официальными лицами. Почти 100-страничный план конфедерации включает новые подробные рекомендации по решению основных проблем.

Контекст

В политической системе Израиля доминируют поселенцы и его сторонники, которые рассматривают Западный берег как библейский и исторический центр еврейского народа как неотъемлемую часть Израиля.

Палестинцы рассматривают поселение как главное препятствие на пути к миру, а большая часть международного сообщества считает их незаконными. Поселенцы, живущие в глубине Западного берега, которые, скорее всего, окажутся в границах будущего палестинского государства, относятся к наиболее радикальным и, как правило, выступают против любого территориального деления.

Остается множество других проблем, в том числе безопасность, свобода передвижения и, возможно, важнейшая после многих лет насилия и неудачных переговоров — отсутствие доверия.

Главной палестинской фигурой, что стоит за этой инициативой, является Хиба Хусейни, бывший юрисконсульт палестинской переговорной группы с 1994 года, что происходит из известной иерусалимской семьи. Среди других участников — израильские и палестинские профессора и два израильских генерала в отставке.

Нынешний премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт — бывший лидер поселенцев — выступает против создания палестинского государства. Министр иностранных дел Яир Лапид, который должен занять пост премьер-министра в 2023 году в соответствии с соглашением о ротации, поддерживает возможное решение о создании двух государств.

С палестинской стороны власть президента Махмуда Аббаса ограничена частями оккупированного Западного берега, где в Газе правит исламистская военизированная группировка ХАМАС, которая не признает существование Израиля. Президентский срок Аббаса истек в 2009 году, и его популярность в последние годы резко упала, а это значит, что он вряд ли сможет пойти на какие-либо исторические компромиссы.

Международное сообщество по-прежнему рассматривает решения на основе двух государств как единственный реальный способ разрешения конфликта.

На следующей неделе Бейлин и Хусейни представят свой план заместителю госсекретаря США Венди Шерман и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.