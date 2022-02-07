Палестино-ізраїльський конфлікт: політики пропонують створити конфедерацію із двох країн

Деталі

План передбачає створення незалежної держави Палестину на більшій частині Західного берега, Гази та східного Єрусалиму, територій, захоплених Ізраїлем у ході близькосхідної війни 1967 року. Ізраїль і Палестина матимуть окремі уряди, але координуватимуть свої дії на дуже високому рівні з питань безпеки, інфраструктури та інших питань, що стосуються обох населень.

План дозволить майже 500 000 єврейських поселенців на окупованому Західному березі залишитись там, а великі поселення біля кордону будуть приєднані до Ізраїлю в обміні землями один до одного.

Поселенцям, які проживають у глибині Західного берега, буде надано можливість переїхати або стати постійними жителями держави Палестина. Стільки ж палестинців — ймовірних біженців від війни 1948 року навколо створення Ізраїлю — буде дозволено переїхати до Ізраїлю як громадянам Палестини з постійним видом на проживання в Ізраїлі.

Ініціатива багато в чому заснована на Женевській угоді, докладному всеосяжному мирному плані, складеному в 2003 році відомими ізраїльтянами та палестинцями, у тому числі колишніми офіційними особами. Майже 100-сторінковий план конфедерації включає нові докладні рекомендації щодо вирішення основних проблем.

Контекст

У політичній системі Ізраїлю домінують поселенці та його прибічники, які розглядають Західний берег як біблійний та історичний центр єврейського народу як невід'ємну частину Ізраїлю.

Палестинці розглядають поселення як головну перешкоду на шляху до миру, а більшість міжнародного співтовариства вважає їх незаконними. Поселенці, що живуть у глибині Західного берега, які, швидше за все, опиняться в межах майбутнього палестинської держави, належать до найбільш радикальних і, як правило, виступають проти будь-якого територіального поділу.

Залишається безліч інших проблем, у тому числі безпека, свобода пересування та, можливо, найважливіша після багатьох років насильства та невдалих переговорів — відсутність довіри.

Головною палестинською фігурою, що стоїть за цією ініціативою, є Хіба Хусейні, колишній юрисконсульт палестинської переговорної групи з 1994 року, що походить із відомої єрусалимської родини. Серед інших учасників - ізраїльські та палестинські професори та два ізраїльські генерали у відставці.

Нинішній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт — колишній лідер поселенців — виступає проти створення палестинської держави. Міністр закордонних справ Яір Лапід, який має обійняти посаду прем'єр-міністра у 2023 році відповідно до угоди про ротацію, підтримує можливе рішення про створення двох держав.

З палестинської сторони влада президента Махмуда Аббаса обмежена частинами окупованого Західного берега, де в Газі править ісламське воєнізоване угруповання ХАМАС, яке не визнає існування Ізраїлю. Президентський термін Аббаса минув у 2009 році, і його популярність останніми роками різко впала, а це означає, що він навряд чи зможе піти на будь-які історичні компроміси.

Міжнародна спільнота, як і раніше, розглядає рішення на основі двох держав як єдиний реальний спосіб вирішення конфлікту.

Наступного тижня Бейлін та Хусейні представлять свій план заступнику держсекретаря США Венді Шерман та генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу.