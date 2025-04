Палестино-ізраїльський конфлікт: політики пропонують створити конфедерацію із двох країн

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Ізраїльські та палестинські громадські діячі розробили нову пропозицію про створення конфедерації двох держав, яка, як вони сподіваються, відкриє шлях уперед після десятирічного застою у мирних зусиллях на Близькому Сході. Про це УНН пише з посиланням на The Times of Israel та Associated Press.