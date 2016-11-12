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П.Порошенко призвал "Ощадбанк" не брать комиссию за оплату комуслуг с 1 декабря (расширено)

Киев • УНН

 • 1402 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко в письме призвал руководство "Ощадбанка" отменить решение о взыскании комиссии за оплату коммунальных услуг, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Президент Петр Порошенко направил письмо председателю правления публичного акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украины" Андрею Пышному, в котором обратился к руководству банка безотлагательно пересмотреть принятое решение", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Глава государства отметил, что "руководством публичного акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украины" принято решение об установлении с 1 декабря 2016 года комиссионного вознаграждения за оплату коммунальных услуг".

"Президент подчеркнул необходимость безотлагательно принять меры для проработки вопроса об отмене указанного решения", - сказано в сообщении.

"В условиях установления рыночной цены на энергоносители, украинцы добросовестно платят за потребленные воду, газ и электричество, поэтому считаю решение об установлении с 1 декабря 2016 г. комиссионного вознаграждения "Ощадбанка" за оплату коммунальных услуг безосновательным", - добавил П.Порошенко в Facebook.

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