П.Порошенко призвал "Ощадбанк" не брать комиссию за оплату комуслуг с 1 декабря (расширено)
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко в письме призвал руководство "Ощадбанка" отменить решение о взыскании комиссии за оплату коммунальных услуг, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Президент Петр Порошенко направил письмо председателю правления публичного акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украины" Андрею Пышному, в котором обратился к руководству банка безотлагательно пересмотреть принятое решение", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Глава государства отметил, что "руководством публичного акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украины" принято решение об установлении с 1 декабря 2016 года комиссионного вознаграждения за оплату коммунальных услуг".
"Президент подчеркнул необходимость безотлагательно принять меры для проработки вопроса об отмене указанного решения", - сказано в сообщении.
"В условиях установления рыночной цены на энергоносители, украинцы добросовестно платят за потребленные воду, газ и электричество, поэтому считаю решение об установлении с 1 декабря 2016 г. комиссионного вознаграждения "Ощадбанка" за оплату коммунальных услуг безосновательным", - добавил П.Порошенко в Facebook.