П.Климкин осудил теракт в Кабуле

“Осуждаю жестокие атаки в дипломатическом районе Кабула. Глубокие соболезнования семьям и близким погибших, скорейшего выздоровления раненым,” — написал он.

Как сообщал УНН, по последним данным в результате теракта в Кабуле погибли 80 человек, более 350 раненых.

Condemn brutal attack in #Kabul ’s diplomatic district. Deepest condolences to families & friends of those killed, speedy recovery to injured.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 31 мая 2017