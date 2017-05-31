П.Клімкін засудив теракт у Кабулі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін засудив жорстокі напади у дипломатичному районі Кабула. Про це міністр написав у своєму Twitter, передає УНН.
“Засуджую жорстокі атаки в дипломатичному районі Кабула. Глибокі співчуття сім’ям і близьким загиблих, якнайшвидшого одужання пораненим,” — написав він.
Як передавав УНН, за останніми даними внаслідок теракту у Кабулі загинуло 80 осіб, більше 350 поранених.
Condemn brutal attack in #Kabul's diplomatic district. Deepest condolences to families&friends of those killed, speedy recovery to injured.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 31 травня 2017 р.