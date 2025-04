П.Клімкін засудив теракт у Кабулі

“Засуджую жорстокі атаки в дипломатичному районі Кабула. Глибокі співчуття сім’ям і близьким загиблих, якнайшвидшого одужання пораненим,” — написав він.

Як передавав УНН, за останніми даними внаслідок теракту у Кабулі загинуло 80 осіб, більше 350 поранених.

Condemn brutal attack in #Kabul's diplomatic district. Deepest condolences to families&friends of those killed, speedy recovery to injured.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 31 травня 2017 р.