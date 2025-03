П.Климкин поздравил с Новым годом украинских политзаключенных в РФ и оккупированном Крыму

Отмечается, что П.Климкин написал поздравительные письма каждому гражданину Украины из списка Let My People Go Ukraine - English, отбывающих наказание в России и оккупированном Крыму.

"Мы ценим Вашу стойкость и не прекращаем международной борьбы за Ваше скорейшее увольнение. Я уверен, что вместе мы победим!" - Отметил в письме П.Климкин.

Сообщается, что в настоящее время в заключении Кремля по политическим мотивам находится не менее 44 гражданина Украины.

Эти люди были обвинены по сфабрикованным уголовным делам в шпионаже, сепаратизме, терроризме, экстремизме и диверсионной деятельности. Подавляющее большинство из них были лишены права на правовую защиту и медицинскую помощь, многие были подвергнуты жестоким пыткам, часть уже отбывает наказание в самых отдаленных уголках России.

Также среди этих людей есть многодетные родители, пенсионеры, люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, правозащитники, художники и журналисты.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко поздравил с Новым годом украинских политзаключенных в России и оккупированном Крыму.