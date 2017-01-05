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П.Клімкін привітав з Новим роком українських політв'язнів у РФ та окупованому Криму

П.Клімкін привітав з Новим роком українських політв'язнів у РФ та окупованому Криму

Київ • УНН

 • 7333 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. До Новорічного марафону написання листів для українських політв’язнів в Росії та окупованому Криму долучився міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв, передає УНН.

Зазначається, що П.Клімкін написав вітальні листи кожному громадянину України із списку Let My People Go Ukraine - English, які відбувають покарання в Росії та окупованому Криму.

“Ми цінуємо Вашу стійкість і не припиняємо міжнародної боротьби за Ваше якнайскоріше звільнення. Я впевнений, що разом ми переможемо!” – відзначив у листі П.Клімкін.

Повідомляється, що на даний час в ув’язнені Кремля за політичними мотивами перебуває щонайменше 44 громадянина України.

Ці люди були обвинувачені за сфабрикованими кримінальними справами у шпигунстві, сепаратизмі, тероризмі, екстремізмі та диверсійній діяльності. Переважна більшість із них були позбавлені права на правовий захист та медичну допомогу, багато хто був підданий жорстоким тортурам, частина вже відбуває покарання у найвіддаленіших куточках Росії.

Також серед цих людей є багатодітні батьки, пенсіонери, люди із тяжкими хронічними захворюваннями, правозахисники, митці та журналісти.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко привітав із Новим роком українських політв’язнів в Росії та окупованому Криму.

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