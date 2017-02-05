П.Климкин не видит смысла в пошаговом снятии санкций с России

"Я смысла не вижу (в предложенном главой МИД Австрии Себастьяном Курцом пошаговом снятии санкций с России - ред.). Россия настаивает на том, что она не является одной стороной конфликта, не демонстрирует ни раскаяния или готовности исправить то, что она натворила. То есть мы хотим подсластить России то, о чем она даже не хочет слушать. Мы делаем шаг навстречу тому, кто продолжает настаивать на своем праве перекраивать границы Европы и по своему усмотрению нападать на своих соседей. Мы как бы хотим стимулировать преступника, чтобы тот в этом году убил меньше, чем в прошлом. Разве это не помешанная логика?", - Отметил П.Климкин.

По его словам, правильной логикой было бы "заставить преступника вернуться к основам международного права и исправить свои преступления и только потом рассуждать о смягчении наказания".

П.Климкин также отметил, что санкции являются одной из причин того, что Россия не намного ближе подступилась к границам Евросоюза.

"Первая причина - это готовность Украины обороняться. Вторая - это ощущение того, что любое нарушение международного права будет иметь финансовые последствия. Если бы не было санкций, соблазн "творить факты на месте" была бы для Путина гораздо больше. Не следует забывать также о моральном аспекте. Санкции являются единственной чертой между добром и злом, миром и войной, которая в этой ситуации была проведена Евросоюзом. Нет санкций - нет и разницы между добром и злом, можно делать все, что хочешь", - заявил глава МИД Украины.

П.Климкин также отметил, что Россия прежде всего должна вывести из Донбасса свои войска, вернуть Украине контроль над украинской границей и деоккупировать Крым.

Напомним, ранее министр иностранных дел Австрии и действующий глава ОБСЕ С.Курц заявил, что с России не могут быть сняты санкции пока она не выполнит обязательства по минским соглашениям, однако в случае положительных шагов в этом санкции должны сниматься пошагово.