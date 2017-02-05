П.Климкин не видит смысла в пошаговом снятии санкций с России

$41.080.11
45.050.50
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 12705 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 54505 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 119016 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 124769 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 134985 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 152003 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 162777 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 124990 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139432 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190108 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
6.7м/с
50%
Популярные новости

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 11695 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 13599 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 11720 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 14122 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 6166 просмотра
публикации

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 12686 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 197377 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 252381 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 453869 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 405731 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 30620 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 30064 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 44561 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 66695 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 73800 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

П.Климкин не видит смысла в пошаговом снятии санкций с России

Киев • УНН

 • 7955 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не видит смысла в пошаговом снятии санкций с Российской Федерации, которое предлагает Австрия. Об этом он сообщил в интервью австрийскому журналу "Профиль", передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины в Facebook.

П.Климкин не видит смысла в пошаговом снятии санкций с России

"Я смысла не вижу (в предложенном главой МИД Австрии Себастьяном Курцом пошаговом снятии санкций с России - ред.). Россия настаивает на том, что она не является одной стороной конфликта, не демонстрирует ни раскаяния или готовности исправить то, что она натворила. То есть мы хотим подсластить России то, о чем она даже не хочет слушать. Мы делаем шаг навстречу тому, кто продолжает настаивать на своем праве перекраивать границы Европы и по своему усмотрению нападать на своих соседей. Мы как бы хотим стимулировать преступника, чтобы тот в этом году убил меньше, чем в прошлом. Разве это не  помешанная логика?", - Отметил П.Климкин.

По его словам, правильной логикой было бы "заставить преступника вернуться к основам международного права и исправить свои преступления и только потом рассуждать о смягчении наказания".

П.Климкин также отметил, что санкции являются одной из причин того, что Россия не намного ближе подступилась к границам Евросоюза.

"Первая причина - это готовность Украины обороняться. Вторая - это ощущение того, что любое нарушение международного права будет иметь финансовые последствия. Если бы не было санкций, соблазн "творить факты на месте" была бы для Путина гораздо больше. Не следует забывать также о моральном аспекте. Санкции являются единственной чертой между добром и злом, миром и войной, которая в этой ситуации была проведена Евросоюзом. Нет санкций - нет и разницы между добром и злом, можно делать все, что хочешь", - заявил глава МИД Украины.

П.Климкин также отметил, что Россия прежде всего должна вывести из Донбасса свои войска, вернуть Украине контроль над украинской границей и деоккупировать Крым.

Напомним, ранее министр иностранных дел Австрии и действующий глава ОБСЕ С.Курц заявил, что с России не могут быть сняты санкции пока она не выполнит обязательства по минским соглашениям, однако в случае положительных шагов в этом санкции должны сниматься пошагово.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.92
Bitcoin
$79,490.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.41
Золото
$3,018.15
Ethereum
$1,577.14