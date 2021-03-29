Последняя страна Европы начала вакцинацию от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Косово получило первые 24 000 доз вакцины против коронавируса AstraZeneca с помощью глобального механизма обмена вакцинами COVAX. Об этом пишет УНН со ссылкой на SeeNews.
Детали
На этой неделе Косово начинает вакцинацию против коронавируса, при этом приоритетной группой будут медицинские работники, говорится в заявлении министра здравоохранения Арбен Вити, который позже в прямом эфире вакцинировался от коронавируса.
“Своим примером я поощрить всех граждан сделать прививки и отказаться от дилемм о преимуществах вакцины. Вакцины необходимы, ведь мы сталкиваемся с тяжелой пандемией ”, - сказал Курти журналистам.
Груз, прибывший в Косово в воскресенье, был предоставлен ЮНИСЕФ.
На сегодня Косово, население которого составляет около 1,8 миллиона, подтвердило 87981 случаев заболевания COVID-19 и 1840 смертей, связанных с инфекцией.
Дополнительно
COVAX — это глобальная инициатива, направленная на оказание странам равного доступа к безопасных и эффективных вакцин против COVID-19 после их лицензирования и утверждения.
Сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 станут доступны в Евросоюзе от 15 июня.