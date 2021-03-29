Остання країна Європи розпочала вакцинацію від COVID-19

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Косово отримало перші 24 тисячі доз вакцини проти коронавірусу AstraZeneca за допомогою глобального механізму обміну вакцинами COVAX. Про це пише УНН з посиланням на SeeNews.

Деталі

Цього тижня Косово розпочинає вакцинацію проти коронавірусу, при цьому пріоритетною групою будуть медичні працівники, йдеться у заяві міністра охорони здоров’я Арбена Вітії, який пізніше у прямому ефірі вакцинувався від коронавірусу.

“Своїм прикладом я заохотити всіх громадян зробити щеплення та відмовитися від дилем щодо переваг вакцини. Вакцини необхідні, адже ми стикаємося з важкою пандемією”, — сказав Курті журналістам.

Вантаж, який прибув до Косово в неділю, був наданий ЮНІСЕФ.

На сьогодні Косово, населення якого складає близько 1,8 мільйона, підтвердило 87 981 випадків захворювання на COVID-19 та 1840 смертей, пов’язаних з інфекцією.

Додатково

COVAX — це глобальна ініціатива, спрямована на надання країнам рівного доступу до безпечних та ефективних вакцин проти COVID-19 після їх ліцензування та затвердження.

Сертифікати вакцинації від коронавірусної інфекції COVID-19 стануть доступні в Євросоюзі від 15 червня.

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