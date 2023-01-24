Оскар-2023: Американская киноакадемия представила список номинантов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Американская киноакадемия опубликовала список претендентов на 95-ю премию "Оскар" в 2023 году. Церемония награждения состоится 12 марта в Лос-Анджелесе, передает УНН.
Детали
В этом году наибольшее количество номинаций собрал научно-фантастический фильм Даниэля Шайнерта и Дэниела Квана “Все везде и сразу”- 11. Второе место заняли фильмы Мартина МакДонаха “Банши Инишерина” (“The Banshees of Inisherin”) и Эдварда Бергера “На западном фронте без перемен” (“All Quiet on the Western Front”) — по девять каждый.
Полный список номинантов приведен ниже.
Лучший фильм
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- “На западном фронте без перемен”;
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- “Аватар: путь воды”;
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- “Банши Инишерина”;
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- “Элвис”;
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- “Все везде и сразу”;
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- “Фабельманы”;
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- “Тар”;
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- “Топ Ган: Меверик”;
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- “Треугольник печали”;
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- “Женщины говорят”.
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Лучший режиссер
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- Мартин МакДонах, “Банши Инишерина”;
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- Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт, “Все везде и сразу”;
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- Стивен Спилберг, “Фабельманы”;
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- Тодд Филд, “Тар”;
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- Рубен Остлунд, “Треугольник грусти””
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Лучшая женская роль
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- Кейт Бланшетт, “Тар”;
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- Ана де Армас, “Блондинка”;
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- Андреа Райзборо, “К Лесли”;
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- Мишель Уильямс, “Фабельманы”;
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- Мишель Йо, “Все везде и сразу”.
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Лучшая мужская роль
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- Остин Батлер, “Элвис”;
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- Колин Фаррелл, “Банши Инишерина”;
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- Брендан Фрейзер, “Кит”;
-
- Пол Мескаль, “После солнца”
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Лучшая актриса второго плана
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- Анджела Бассетт, “Черная пантера: Ваканда навсегда”;
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- Хонг Чау, “Кит”;
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- Кэрри Кондон, “Банши Инишерина”;
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- Джейми Ли Кёртис, “Все везде и сразу”;
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- Стефани Хсу, “Все везде и сразу”.
-
Лучший актёр второго плана
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- Брендан Глисон, “Банши из Инишерина”;
-
- Брайан Тайри Генри, “Дорога”;
-
- Джадд Хирш, “Фабельманы”;
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- Барри Кеоган, “Банши Инишерина”;
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- Ке Хюи Куан, “Все везде и сразу”.
-
Лучший анимационный фильм
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- “Пиноккио Гильермо дель Торо”;
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- “Марсель Ракушка в обуви”;
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- “Кот в сапогах: последнее желание”;
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- “Морской зверь”;
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- “Краснеет”.
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Лучший анимационный короткометражный фильм
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- “Мальчик, крот, лиса и лошадь”;
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- “Летучий моряк”;
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- “Торговцы льдом”;
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- “Мой год членов”;
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- “Страус сказал мне, что мир фальшивый, и я думаю, что верю в это”.
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Лучший документальный фильм
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- “Все, что дышит”;
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- “Вся красота и кровопролитие”;
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- “Огонь любви”;
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- “Дом из осколков”;
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- “Навальный”.
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Лучший документальный короткометражный фильм
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- “Заклинатели слонов”;
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- “Выезд”;
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- “Как измеряете год?”;
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- “Эффект Марты Митчелл”;
-
- “Незнакомец у ворот”.
-
Лучший фильм на иностранном языке
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- “На Западном фронте без перемен”;
-
- “Аргентина, 1985”;
-
- “Ближний”;
-
- “Иа”;
-
- “Тихоня”.
-
Лучший оригинальный сценарий
-
- “Банши Инишерина”;
-
- “Все везде и сразу”;
-
- “Фабельманы”;
-
- “Тар”;
-
- “Треугольник грусти”.
-
Лучший адаптированный сценарий
-
- “На западном фронте без перемен”;
-
- “Стеклянный лук: Тайна извлечения ножей”;
-
- “Жизнь”;
-
- “Топ Ган: Меверик”;
-
- “Женщины говорят”.
-
Лучшие визуальные эффекты
-
- “На западном фронте без перемен”;
-
- “Аватар: путь воды”;
-
- “Бэтмен”;
-
- “Черная пантера: Ваканда навсегда”;
-
- “Топ Ган: Меверик”.
-
Лучший саундтрек
-
- “На Западном фронте без перемен”;
-
- “Вавилон”;
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- “Банши Инишерина”;
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- “Все везде и сразу”;
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- “Фабельманы”.
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Лучший оригинальный саундтрек
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- Applause (“Женщины говорят”);
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- Hold My (“Топ Ган: Мэверик”);
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- Lift Me Up (“Черная пантера: Ваканда навсегда”);
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- Naatu Naatu, (“RRR: Рядом ревет революция”);
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- This is a Life (“Все везде и сразу”).
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Лучший дизайн костюмов
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- “Вавилон”;
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- “Черная пантера: Ваканда навсегда”;
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- “Элвис”;
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- “Все везде и сразу”;
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- “Мистер Харрис едет в Париж”.
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Напомним
Фильм совместного производства Украины, Дании, Швеции и Финляндии "Дом из заноз" режиссера Симона Леренга Вильмонта стал номинантом на премию "Оскар" как лучший полнометражный документальный фильм.