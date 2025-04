Оскар-2023: Американская киноакадемия представила список номинантов

Детали

В этом году наибольшее количество номинаций собрал научно-фантастический фильм Даниэля Шайнерта и Дэниела Квана “Все везде и сразу”- 11. Второе место заняли фильмы Мартина МакДонаха “Банши Инишерина” (“The Banshees of Inisherin”) и Эдварда Бергера “На западном фронте без перемен” (“All Quiet on the Western Front”) — по девять каждый.

Полный список номинантов приведен ниже.

Лучший фильм



“На западном фронте без перемен”;



“Аватар: путь воды”;



“Банши Инишерина”;



“Элвис”;



“Все везде и сразу”;



“Фабельманы”;



“Тар”;



“Топ Ган: Меверик”;



“Треугольник печали”;



“Женщины говорят”.



Лучший режиссер



Мартин МакДонах, “Банши Инишерина”;



Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт, “Все везде и сразу”;



Стивен Спилберг, “Фабельманы”;



Тодд Филд, “Тар”;



Рубен Остлунд, “Треугольник грусти””



Лучшая женская роль



Кейт Бланшетт, “Тар”;



Ана де Армас, “Блондинка”;



Андреа Райзборо, “К Лесли”;



Мишель Уильямс, “Фабельманы”;



Мишель Йо, “Все везде и сразу”.



Лучшая мужская роль



Остин Батлер, “Элвис”;



Колин Фаррелл, “Банши Инишерина”;



Брендан Фрейзер, “Кит”;



Пол Мескаль, “После солнца”



Лучшая актриса второго плана



Анджела Бассетт, “Черная пантера: Ваканда навсегда”;



Хонг Чау, “Кит”;



Кэрри Кондон, “Банши Инишерина”;



Джейми Ли Кёртис, “Все везде и сразу”;



Стефани Хсу, “Все везде и сразу”.



Лучший актёр второго плана



Брендан Глисон, “Банши из Инишерина”;



Брайан Тайри Генри, “Дорога”;



Джадд Хирш, “Фабельманы”;



Барри Кеоган, “Банши Инишерина”;



Ке Хюи Куан, “Все везде и сразу”.



Лучший анимационный фильм



“Пиноккио Гильермо дель Торо”;



“Марсель Ракушка в обуви”;



“Кот в сапогах: последнее желание”;



“Морской зверь”;



“Краснеет”.



Лучший анимационный короткометражный фильм



“Мальчик, крот, лиса и лошадь”;



“Летучий моряк”;



“Торговцы льдом”;



“Мой год членов”;



“Страус сказал мне, что мир фальшивый, и я думаю, что верю в это”.



Лучший документальный фильм



“Все, что дышит”;



“Вся красота и кровопролитие”;



“Огонь любви”;



“Дом из осколков” ;

;

“Навальный”.



Лучший документальный короткометражный фильм



“Заклинатели слонов”;



“Выезд”;



“Как измеряете год?”;



“Эффект Марты Митчелл”;



“Незнакомец у ворот”.



Лучший фильм на иностранном языке



“На Западном фронте без перемен”;



“Аргентина, 1985”;



“Ближний”;



“Иа”;



“Тихоня”.



Лучший оригинальный сценарий



“Банши Инишерина”;



“Все везде и сразу”;



“Фабельманы”;



“Тар”;



“Треугольник грусти”.



Лучший адаптированный сценарий



“На западном фронте без перемен”;



“Стеклянный лук: Тайна извлечения ножей”;



“Жизнь”;



“Топ Ган: Меверик”;



“Женщины говорят”.



Лучшие визуальные эффекты



“На западном фронте без перемен”;



“Аватар: путь воды”;



“Бэтмен”;



“Черная пантера: Ваканда навсегда”;



“Топ Ган: Меверик”.



Лучший саундтрек



“На Западном фронте без перемен”;



“Вавилон”;



“Банши Инишерина”;



“Все везде и сразу”;



“Фабельманы”.



Лучший оригинальный саундтрек



Applause (“Женщины говорят”);



Hold My (“Топ Ган: Мэверик”);



Lift Me Up (“Черная пантера: Ваканда навсегда”);



Naatu Naatu, (“RRR: Рядом ревет революция”);



This is a Life (“Все везде и сразу”).



Лучший дизайн костюмов



“Вавилон”;



“Черная пантера: Ваканда навсегда”;



“Элвис”;



“Все везде и сразу”;



“Мистер Харрис едет в Париж”.



Напомним

Фильм совместного производства Украины, Дании, Швеции и Финляндии "Дом из заноз" режиссера Симона Леренга Вильмонта стал номинантом на премию "Оскар" как лучший полнометражный документальный фильм.