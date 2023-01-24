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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Оскар-2023: Американская киноакадемия представила список номинантов

Киев • УНН

 • 1689154 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Американская киноакадемия опубликовала список претендентов на 95-ю премию "Оскар" в 2023 году. Церемония награждения состоится 12 марта в Лос-Анджелесе, передает УНН.

Оскар-2023: Американская киноакадемия представила список номинантов

Детали

В этом году наибольшее количество номинаций собрал научно-фантастический фильм Даниэля Шайнерта и Дэниела Квана “Все везде и сразу”- 11. Второе место заняли фильмы Мартина МакДонаха “Банши Инишерина” (“The Banshees of Inisherin”) и Эдварда Бергера “На западном фронте без перемен” (“All Quiet on the Western Front”) — по девять каждый.

Полный список номинантов приведен ниже.

Лучший фильм

  • “На западном фронте без перемен”;
  • “Аватар: путь воды”;
  • “Банши Инишерина”;
  • “Элвис”;
  • “Все везде и сразу”;
  • “Фабельманы”;
  • “Тар”;
  • “Топ Ган: Меверик”;
  • “Треугольник печали”;
  • “Женщины говорят”.

Лучший режиссер

  • Мартин МакДонах, “Банши Инишерина”;
  • Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт, “Все везде и сразу”;
  • Стивен Спилберг, “Фабельманы”;
  • Тодд Филд, “Тар”;
  • Рубен Остлунд, “Треугольник грусти””

Лучшая женская роль

  • Кейт Бланшетт, “Тар”;
  • Ана де Армас, “Блондинка”;
  • Андреа Райзборо, “К Лесли”;
  • Мишель Уильямс, “Фабельманы”;
  • Мишель Йо, “Все везде и сразу”.

Лучшая мужская роль

  • Остин Батлер, “Элвис”;
  • Колин Фаррелл, “Банши Инишерина”;
  • Брендан Фрейзер, “Кит”;
  • Пол Мескаль, “После солнца”

Лучшая актриса второго плана

  • Анджела Бассетт, “Черная пантера: Ваканда навсегда”;
  • Хонг Чау, “Кит”;
  • Кэрри Кондон, “Банши Инишерина”;
  • Джейми Ли Кёртис, “Все везде и сразу”;
  • Стефани Хсу, “Все везде и сразу”.

Лучший актёр второго плана

  • Брендан Глисон, “Банши из Инишерина”;
  • Брайан Тайри Генри, “Дорога”;
  • Джадд Хирш, “Фабельманы”;
  • Барри Кеоган, “Банши Инишерина”;
  • Ке Хюи Куан, “Все везде и сразу”.

Лучший анимационный фильм

  • “Пиноккио Гильермо дель Торо”;
  • “Марсель Ракушка в обуви”;
  • “Кот в сапогах: последнее желание”;
  • “Морской зверь”;
  • “Краснеет”.

Лучший анимационный короткометражный фильм

  • “Мальчик, крот, лиса и лошадь”;
  • “Летучий моряк”;
  • “Торговцы льдом”;
  • “Мой год членов”;
  • “Страус сказал мне, что мир фальшивый, и я думаю, что верю в это”.

Лучший документальный фильм

  • “Все, что дышит”;
  • “Вся красота и кровопролитие”;
  • “Огонь любви”;
  • “Дом из осколков”;
  • “Навальный”.

Лучший документальный короткометражный фильм

  • “Заклинатели слонов”;
  • “Выезд”;
  • “Как измеряете год?”;
  • “Эффект Марты Митчелл”;
  • “Незнакомец у ворот”.

Лучший фильм на иностранном языке

  • “На Западном фронте без перемен”;
  • “Аргентина, 1985”;
  • “Ближний”;
  • “Иа”;
  • “Тихоня”.

Лучший оригинальный сценарий

  • “Банши Инишерина”;
  • “Все везде и сразу”;
  • “Фабельманы”;
  • “Тар”;
  • “Треугольник грусти”.

Лучший адаптированный сценарий

  • “На западном фронте без перемен”;
  • “Стеклянный лук: Тайна извлечения ножей”;
  • “Жизнь”;
  • “Топ Ган: Меверик”;
  • “Женщины говорят”.

Лучшие визуальные эффекты

  • “На западном фронте без перемен”;
  • “Аватар: путь воды”;
  • “Бэтмен”;
  • “Черная пантера: Ваканда навсегда”;
  • “Топ Ган: Меверик”.

Лучший саундтрек

  • “На Западном фронте без перемен”;
  • “Вавилон”;
  • “Банши Инишерина”;
  • “Все везде и сразу”;
  • “Фабельманы”.

Лучший оригинальный саундтрек

  • Applause (“Женщины говорят”);
  • Hold My (“Топ Ган: Мэверик”);
  • Lift Me Up (“Черная пантера: Ваканда навсегда”);
  • Naatu Naatu, (“RRR: Рядом ревет революция”);
  • This is a Life (“Все везде и сразу”).

Лучший дизайн костюмов

  • “Вавилон”;
  • “Черная пантера: Ваканда навсегда”;
  • “Элвис”;
  • “Все везде и сразу”;
  • “Мистер Харрис едет в Париж”.

Напомним

Фильм совместного производства Украины, Дании, Швеции и Финляндии "Дом из заноз" режиссера Симона Леренга Вильмонта стал номинантом на премию "Оскар" как лучший полнометражный документальный фильм.

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