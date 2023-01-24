Оскар-2023: Американська кіноакадемія представила список номінантів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Американська кіноакадемія опублікувала список претендентів на 95-у премію "Оскар" у 2023 році. Церемонія нагородження відбудеться 12 березня в Лос-Анджелесі, передає УНН.
Деталі
Цьогоріч найбільшу кількість номінацій зібрав науково-фантастичний фільм Даніеля Шайнерта та Деніела Квана “Все скрізь й одразу” - 11. Друге місце зайняли фільми Мартіна МакДонаха “Банші Інішерина” (“The Banshees of Inisherin”) і Едварда Бергера “На західному фронті без змін” (“All Quiet on the Western Front”) — по дев’ять кожен.
Повний список номінантів наведено нижче.
Найкращий фільм
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- “На західному фронті без змін”;
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- “Аватар: шлях води”;
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- “Банші Інішерина”;
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- “Елвіс”;
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- “Все скрізь й одразу”;
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- “Фабельмани”;
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- “Тар”;
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- “Топ Ґан: Меверік”;
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- “Трикутник смутку”;
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- “Жінки говорять”.
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Кращий режисер
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- Мартін МакДонах, “Банші Інішерина”;
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- Деніел Кван і Деніел Шайнерт, “Все скрізь й одразу”;
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- Стівен Спілберг, “Фабельмани”;
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- Тодд Філд, “Тар”;
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- Рубен Остлунд, “Трикутник смутку”.
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Краща жіноча роль
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- Кейт Бланшетт, “Тар”;
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- Ана де Армас, “Блондинка”;
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- Андреа Райзборо, “До Леслі”;
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- Мішель Вільямс, “Фабельмани”;
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- Мішель Йо, “Все скрізь й відразу”.
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Краща чоловіча роль
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- Остін Батлер, “Елвіс”;
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- Колін Фаррелл, “Банші Інішеріна”;
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- Брендан Фрейзер, “Кит”;
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- Пол Мескаль, “Після сонця”.
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Краща актриса другого плану
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- Анджела Бассетт, “Чорна пантера: Ваканда назавжди”;
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- Хонг Чау, “Кит”;
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- Керрі Кондон, “Банші Інішеріна”;
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- Джеймі Лі Кертіс, “Все скрізь й відразу”;
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- Стефані Хсу, “Все скрізь й одразу”.
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Кращий актор другого плану
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- Брендан Глісон, “Банші з Інішеріна”;
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- Браян Тайрі Генрі, “Дорога”;
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- Джадд Хірш, “Фабельмани”;
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- Баррі Кеоган, “Банші Інішеріна”;
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- Ке Хюі Куан, “Все скрізь й відразу”.
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Кращий анімаційний фільм
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- “Піноккіо Ґільєрмо дель Торо”;
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- “Марсель мушля у взутті”;
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- “Кіт у чоботях: останнє бажання”;
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- “Морський звір”;
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- “Червоніє”.
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Кращий анімаційний короткометражний фільм
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- “Хлопчик, кріт, лисиця і кінь”;
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- “Летючий моряк”
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- “Торговці льодом”
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- “Мій рік членів”
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- “Страус сказав мені, що світ фальшивий, і я думаю, що вірю в це”
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Кращий документальний фільм
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- “Все, що дихає”;
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- “Вся краса і кровопролиття”;
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- “Вогонь кохання”;
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- “Будинок зі скалок”;
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- “Навальний”.
-
Кращий документальний короткометражний фільм
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- “Заклинателі слонів”;
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- “Виїзд”;
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- “Як вимірюєте рік?”;
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- “Ефект Марти Мітчелл”;
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- “Незнайомець біля воріт”.
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Кращий фільм іноземною мовою
-
- “На Західному фронті без змін”;
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- “Аргентина, 1985”;
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- “Близький”;
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- “Іа”;
-
- “Тихоня”.
-
Кращий оригінальний сценарій
-
- “Банши Інішеріна”;
-
- “Все всюди й відразу”;
-
- “Фабельмани”;
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- “Тар”;
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- “Трикутник смутку”.
-
Кращий адаптований сценарій
-
- “На західному фронті без змін”;
-
- “Скляна цибуля: Таємниця витягування ножів”;
-
- “Життя”;
-
- “Топ Ґан: Меверік”;
-
- “Жінки говорять”.
-
Кращі візуальні ефекти
-
- “На західному фронті без змін”;
-
- “Аватар: шлях води”;
-
- “Бетмен”;
-
- “Чорна пантера: Ваканда назавжди”;
-
- “Топ Ґан: Меверік”.
-
Кращий саундтрек
-
- “На Західному фронті без змін”;
-
- “Вавілон”;
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- “Банши Інішерина”;
-
- “Все скрізь і відразу”;
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- “Фабельмани”.
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Кращий оригінальний саундтрек
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- Applause (“Жінки говорять”);
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- Hold My Hand (“Топ Ґан: Меверік”);
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- Lift Me Up (“Чорна пантера: Ваканда назавжди”);
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- Naatu Naatu, (“RRR: Поруч реве революція”);
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- This is a Life (“Все скрізь і відразу”).
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Кращий дизайн костюмів
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- “Вавілон”;
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- “Чорна пантера: Ваканда назавжди”;
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- “Елвіс”;
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- “Все скрізь і відразу”;
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- “Містер Гарріс їде в Париж”;
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Нагадаємо
Фільм спільного виробництва України, Данії, Швеції та Фінляндії "Будинок зі скалок" режисера Сімона Леренґа Вільмонта став номінантом на премію "Оскар" як найкращий повнометражний документальний фільм.