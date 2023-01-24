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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Оскар-2023: Американська кіноакадемія представила список номінантів

Київ • УНН

 • 1689154 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Американська кіноакадемія опублікувала список претендентів на 95-у премію "Оскар" у 2023 році. Церемонія нагородження відбудеться 12 березня в Лос-Анджелесі, передає УНН.

Оскар-2023: Американська кіноакадемія представила список номінантів

Деталі

Цьогоріч найбільшу кількість номінацій зібрав науково-фантастичний фільм Даніеля Шайнерта та Деніела Квана “Все скрізь й одразу” - 11. Друге місце зайняли фільми Мартіна МакДонаха “Банші Інішерина” (“The Banshees of Inisherin”) і Едварда Бергера “На західному фронті без змін” (“All Quiet on the Western Front”) — по дев’ять кожен.

Повний список номінантів наведено нижче.

Найкращий фільм

  • “На західному фронті без змін”;
  • “Аватар: шлях води”;
  • “Банші Інішерина”;
  • “Елвіс”;
  • “Все скрізь й одразу”;
  • “Фабельмани”;
  • “Тар”;
  • “Топ Ґан: Меверік”;
  • “Трикутник смутку”;
  • “Жінки говорять”.

Кращий режисер

  • Мартін МакДонах, “Банші Інішерина”;
  • Деніел Кван і Деніел Шайнерт, “Все скрізь й одразу”;
  • Стівен Спілберг, “Фабельмани”;
  • Тодд Філд, “Тар”;
  • Рубен Остлунд, “Трикутник смутку”.

Краща жіноча роль

  • Кейт Бланшетт, “Тар”;
  • Ана де Армас, “Блондинка”;
  • Андреа Райзборо, “До Леслі”;
  • Мішель Вільямс, “Фабельмани”;
  • Мішель Йо, “Все скрізь й відразу”.

Краща чоловіча роль

  • Остін Батлер, “Елвіс”;
  • Колін Фаррелл, “Банші Інішеріна”;
  • Брендан Фрейзер, “Кит”;
  • Пол Мескаль, “Після сонця”.

Краща актриса другого плану

  • Анджела Бассетт, “Чорна пантера: Ваканда назавжди”;
  • Хонг Чау, “Кит”;
  • Керрі Кондон, “Банші Інішеріна”;
  • Джеймі Лі Кертіс, “Все скрізь й відразу”;
  • Стефані Хсу, “Все скрізь й одразу”.

Кращий актор другого плану

  • Брендан Глісон, “Банші з Інішеріна”;
  • Браян Тайрі Генрі, “Дорога”;
  • Джадд Хірш, “Фабельмани”;
  • Баррі Кеоган, “Банші Інішеріна”;
  • Ке Хюі Куан, “Все скрізь й відразу”.

Кращий анімаційний фільм

  • “Піноккіо Ґільєрмо дель Торо”;
  • “Марсель мушля у взутті”;
  • “Кіт у чоботях: останнє бажання”;
  • “Морський звір”;
  • “Червоніє”.

Кращий анімаційний короткометражний фільм

  • “Хлопчик, кріт, лисиця і кінь”;
  • “Летючий моряк”
  • “Торговці льодом”
  • “Мій рік членів”
  • “Страус сказав мені, що світ фальшивий, і я думаю, що вірю в це”

Кращий документальний фільм

  • “Все, що дихає”;
  • “Вся краса і кровопролиття”;
  • “Вогонь кохання”;
  • “Будинок зі скалок”;
  • “Навальний”.

Кращий документальний короткометражний фільм

  • “Заклинателі слонів”;
  • “Виїзд”;
  • “Як вимірюєте рік?”;
  • “Ефект Марти Мітчелл”;
  • “Незнайомець біля воріт”.

Кращий фільм іноземною мовою

  • “На Західному фронті без змін”;
  • “Аргентина, 1985”;
  • “Близький”;
  • “Іа”;
  • “Тихоня”.

Кращий оригінальний сценарій

  • “Банши Інішеріна”;
  • “Все всюди й відразу”;
  • “Фабельмани”;
  • “Тар”;
  • “Трикутник смутку”.

Кращий адаптований сценарій

  • “На західному фронті без змін”;
  • “Скляна цибуля: Таємниця витягування ножів”;
  • “Життя”;
  • “Топ Ґан: Меверік”;
  • “Жінки говорять”.

Кращі візуальні ефекти

  • “На західному фронті без змін”;
  • “Аватар: шлях води”;
  • “Бетмен”;
  • “Чорна пантера: Ваканда назавжди”;
  • “Топ Ґан: Меверік”.

Кращий саундтрек

  • “На Західному фронті без змін”;
  • “Вавілон”;
  • “Банши Інішерина”;
  • “Все скрізь і відразу”;
  • “Фабельмани”.

Кращий оригінальний саундтрек

  • Applause (“Жінки говорять”);
  • Hold My Hand (“Топ Ґан: Меверік”);
  • Lift Me Up (“Чорна пантера: Ваканда назавжди”);
  • Naatu Naatu, (“RRR: Поруч реве революція”);
  • This is a Life (“Все скрізь і відразу”).

Кращий дизайн костюмів

  • “Вавілон”;
  • “Чорна пантера: Ваканда назавжди”;
  • “Елвіс”;
  • “Все скрізь і відразу”;
  • “Містер Гарріс їде в Париж”;

Нагадаємо

Фільм спільного виробництва України, Данії, Швеції та Фінляндії "Будинок зі скалок" режисера Сімона Леренґа Вільмонта став номінантом на премію "Оскар" як найкращий повнометражний документальний фільм.

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