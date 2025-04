Оскар-2023: Американська кіноакадемія представила список номінантів

Деталі

Цьогоріч найбільшу кількість номінацій зібрав науково-фантастичний фільм Даніеля Шайнерта та Деніела Квана “Все скрізь й одразу” - 11. Друге місце зайняли фільми Мартіна МакДонаха “Банші Інішерина” (“The Banshees of Inisherin”) і Едварда Бергера “На західному фронті без змін” (“All Quiet on the Western Front”) — по дев’ять кожен.

Повний список номінантів наведено нижче.

Найкращий фільм



“На західному фронті без змін”;



“Аватар: шлях води”;



“Банші Інішерина”;



“Елвіс”;



“Все скрізь й одразу”;



“Фабельмани”;



“Тар”;



“Топ Ґан: Меверік”;



“Трикутник смутку”;



“Жінки говорять”.



Кращий режисер



Мартін МакДонах, “Банші Інішерина”;



Деніел Кван і Деніел Шайнерт, “Все скрізь й одразу”;



Стівен Спілберг, “Фабельмани”;



Тодд Філд, “Тар”;



Рубен Остлунд, “Трикутник смутку”.



Краща жіноча роль



Кейт Бланшетт, “Тар”;



Ана де Армас, “Блондинка”;



Андреа Райзборо, “До Леслі”;



Мішель Вільямс, “Фабельмани”;



Мішель Йо, “Все скрізь й відразу”.



Краща чоловіча роль



Остін Батлер, “Елвіс”;



Колін Фаррелл, “Банші Інішеріна”;



Брендан Фрейзер, “Кит”;



Пол Мескаль, “Після сонця”.



Краща актриса другого плану



Анджела Бассетт, “Чорна пантера: Ваканда назавжди”;



Хонг Чау, “Кит”;



Керрі Кондон, “Банші Інішеріна”;



Джеймі Лі Кертіс, “Все скрізь й відразу”;



Стефані Хсу, “Все скрізь й одразу”.



Кращий актор другого плану



Брендан Глісон, “Банші з Інішеріна”;



Браян Тайрі Генрі, “Дорога”;



Джадд Хірш, “Фабельмани”;



Баррі Кеоган, “Банші Інішеріна”;



Ке Хюі Куан, “Все скрізь й відразу”.



Кращий анімаційний фільм



“Піноккіо Ґільєрмо дель Торо”;



“Марсель мушля у взутті”;



“Кіт у чоботях: останнє бажання”;



“Морський звір”;



“Червоніє”.



Кращий анімаційний короткометражний фільм



“Хлопчик, кріт, лисиця і кінь”;



“Летючий моряк”



“Торговці льодом”



“Мій рік членів”



“Страус сказав мені, що світ фальшивий, і я думаю, що вірю в це”



Кращий документальний фільм



“Все, що дихає”;



“Вся краса і кровопролиття”;



“Вогонь кохання”;



"Будинок зі скалок"



“Навальний”.



Кращий документальний короткометражний фільм



“Заклинателі слонів”;



“Виїзд”;



“Як вимірюєте рік?”;



“Ефект Марти Мітчелл”;



“Незнайомець біля воріт”.



Кращий фільм іноземною мовою



“На Західному фронті без змін”;



“Аргентина, 1985”;



“Близький”;



“Іа”;



“Тихоня”.



Кращий оригінальний сценарій



“Банши Інішеріна”;



“Все всюди й відразу”;



“Фабельмани”;



“Тар”;



“Трикутник смутку”.



Кращий адаптований сценарій



“На західному фронті без змін”;



“Скляна цибуля: Таємниця витягування ножів”;



“Життя”;



“Топ Ґан: Меверік”;



“Жінки говорять”.



Кращі візуальні ефекти



“На західному фронті без змін”;



“Аватар: шлях води”;



“Бетмен”;



“Чорна пантера: Ваканда назавжди”;



“Топ Ґан: Меверік”.



Кращий саундтрек



“На Західному фронті без змін”;



“Вавілон”;



“Банши Інішерина”;



“Все скрізь і відразу”;



“Фабельмани”.



Кращий оригінальний саундтрек



Applause (“Жінки говорять”);



Hold My Hand (“Топ Ґан: Меверік”);



Lift Me Up (“Чорна пантера: Ваканда назавжди”);



Naatu Naatu, (“RRR: Поруч реве революція”);



This is a Life (“Все скрізь і відразу”).



Кращий дизайн костюмів



“Вавілон”;



“Чорна пантера: Ваканда назавжди”;



“Елвіс”;



“Все скрізь і відразу”;



“Містер Гарріс їде в Париж”;



Нагадаємо

Фільм спільного виробництва України, Данії, Швеції та Фінляндії "Будинок зі скалок" режисера Сімона Леренґа Вільмонта став номінантом на премію "Оскар" як найкращий повнометражний документальний фільм.