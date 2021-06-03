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Олимпиада-2020: в Токио представили дизайн подиума медалистов предстоящих Игр

Киев • УНН

 • 18855 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио представили журналистам сделанные из переработанного пластика пьедесталы, которые будут использоваться во время церемоний награждения. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo, пишет УНН.

Олимпиада-2020: в Токио представили дизайн подиума медалистов предстоящих Игр

Детали

Отмечается, что материалом для пьедесталов стали переработанные бутылки, а также пластиковый мусор, выловленный из моря. При этом для установленных на пьедесталах эмблем Олимпийских и Паралимпийских игр был использован алюминий, который остался от жилых домов, разрушенных во время землетрясения 2011 года. С помощью этих материалов организаторы воплотили принцип “устойчивого существования”, который является одной из концепций нынешних Игр, подчеркивает Kyodo.

Официальные аккаунты Олимпиады-2020 также опубликовали материалы о создании и разработке подиумов.

Справка

Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Олимпийские игры состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские — с 24 августа по 5 сентября.

The podiums for the Victory Ceremony of the Olympic and Paralympic Games are !

For the first time in history, they are made from recycled plastic  donated by the Japanese public.

Watch the #Tokyo2020 Victory Ceremony: https://t.co/VIy5CQkvwF pic.twitter.com/vg41a7LzQI

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) June 3, 2021

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