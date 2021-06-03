Олимпиада-2020: в Токио представили дизайн подиума медалистов предстоящих Игр
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио представили журналистам сделанные из переработанного пластика пьедесталы, которые будут использоваться во время церемоний награждения. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что материалом для пьедесталов стали переработанные бутылки, а также пластиковый мусор, выловленный из моря. При этом для установленных на пьедесталах эмблем Олимпийских и Паралимпийских игр был использован алюминий, который остался от жилых домов, разрушенных во время землетрясения 2011 года. С помощью этих материалов организаторы воплотили принцип “устойчивого существования”, который является одной из концепций нынешних Игр, подчеркивает Kyodo.
Официальные аккаунты Олимпиады-2020 также опубликовали материалы о создании и разработке подиумов.
Справка
Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Олимпийские игры состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские — с 24 августа по 5 сентября.
The podiums for the Victory Ceremony of the Olympic and Paralympic Games are !
For the first time in history, they are made from recycled plastic donated by the Japanese public.
Watch the #Tokyo2020 Victory Ceremony: https://t.co/VIy5CQkvwF pic.twitter.com/vg41a7LzQI