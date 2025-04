Олимпиада-2020: в Токио представили дизайн подиума медалистов предстоящих Игр

Детали

Отмечается, что материалом для пьедесталов стали переработанные бутылки, а также пластиковый мусор, выловленный из моря. При этом для установленных на пьедесталах эмблем Олимпийских и Паралимпийских игр был использован алюминий, который остался от жилых домов, разрушенных во время землетрясения 2011 года. С помощью этих материалов организаторы воплотили принцип “устойчивого существования”, который является одной из концепций нынешних Игр, подчеркивает Kyodo.

Официальные аккаунты Олимпиады-2020 также опубликовали материалы о создании и разработке подиумов.

Справка

Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Олимпийские игры состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские — с 24 августа по 5 сентября.

