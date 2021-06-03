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Олімпіада-2020: у Токіо презентували дизайн подіуму медалістів майбутніх Ігор

Київ • УНН

 • 18855 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Організатори Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо представили журналістам зроблені з переробленого пластику п’єдестали, які будуть використовуватися під час церемоній нагородження. Про це в четвер повідомило агентство Kyodo, пише УНН.

Олімпіада-2020: у Токіо презентували дизайн подіуму медалістів майбутніх Ігор

Деталі

Зазначається, що матеріалом для п’єдесталів стали перероблені пляшки, а також пластикове сміття, виловлені з моря. При цьому для встановлених на п’єдесталах емблемах Олімпійських і Паралімпійських ігор був використаний алюміній, який залишився від житлових будинків, зруйнованих під час землетрусу 2011 року. За допомогою цих матеріалів організатори втілили принцип “стійкого існування”, який є однією з концепцій нинішніх Ігор, підкреслює Kyodo.

Офіційні акаунти Олімпіади-2020 також опублікували матеріали про створення та розробці подіумів.

Довідка

Ігри в Токіо повинні були пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію змагання були перенесені на рік. Олімпійські ігри відбудуться в період з 23 липня по 8 серпня 2021 року Паралімпійські — з 24 серпня по 5 вересня.

The podiums for the Victory Ceremony of the Olympic and Paralympic Games are!

For the first time in history, they are made from recycled plastic donated by the Japanese public.

Watch the # Tokyo2020 Victory Ceremony: https://t.co/VIy5CQkvwF pic.twitter.com/vg41a7LzQI

— # Tokyo2020 (@ Tokyo2020) June 3, 2021

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