Оккупанты вывозят украинские семьи в беларусь на «оздоровление» - ЦНС
Киев • УНН
россия организовывает вывоз украинских семей с оккупированных территорий в могилевскую область беларуси. В санатории «дубровенка» для них проводят пропагандистские мероприятия под кураторством российской церкви.
Оккупанты вывозят украинские семьи на "оздоровление" в беларусь, где для них организуют пропагандистские мероприятия. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
В Центре отмечают, что режим нелегитимного президента беларуси александра лукашенко продолжает содействовать кремлю в оккупации Украины.
россияне вывозят семьи, которых сами же лишили жилья, на "оздоровление" в беларусь. Организатором является местный агент москвы Алексей Талай, курирует этот процесс российская церковь
Семьи с временно оккупированных территорий вывозят в могилевскую область, в санаторий "дубровенка". Во время этого семьям промывают мозги лекторы. Также членам семей организовывают посещение пропагандистских мероприятий.
Напомним,
россия организовала двухнедельный вывоз детей из оккупированной Донецкой области в Екатеринбург на новогодние мероприятия. Во время поездки детям проводят пропагандистские лекции о российской идентичности.