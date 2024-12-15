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Оккупанты вывозят украинские семьи в беларусь на «оздоровление» - ЦНС

Оккупанты вывозят украинские семьи в беларусь на «оздоровление» - ЦНС

Киев  •  УНН

 • 2711 просмотра

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россия организовывает вывоз украинских семей с оккупированных территорий в могилевскую область беларуси. В санатории «дубровенка» для них проводят пропагандистские мероприятия под кураторством российской церкви.

Оккупанты вывозят украинские семьи на "оздоровление" в беларусь, где для них организуют пропагандистские мероприятия. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В Центре отмечают, что режим нелегитимного президента беларуси александра лукашенко продолжает содействовать кремлю в оккупации Украины. 

россияне вывозят семьи, которых сами же лишили жилья, на "оздоровление" в беларусь. Организатором является местный агент москвы Алексей Талай, курирует этот процесс российская церковь

- говорится в заметке ЦНС.

Семьи с временно оккупированных территорий вывозят в могилевскую область, в санаторий "дубровенка". Во время этого семьям промывают мозги лекторы. Также членам семей организовывают посещение пропагандистских мероприятий. 

Напомним,

россия организовала двухнедельный вывоз детей из оккупированной Донецкой области в Екатеринбург на новогодние мероприятия. Во время поездки детям проводят пропагандистские лекции о российской идентичности.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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