Киев • УНН
Российские войска трижды обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии и пятью дронами-камикадзе. Повреждены частный дом и парник, жертв среди мирного населения нет.
В течение дня оккупанты ударили трижды из тяжелой артиллерии и пятью дронами-камикадзе по Никопольщине. В районе изуродованы частный дом и парник. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
В течение дня враг трижды обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии. Ударил по району пятью дронами-камикадзе. Попал по самому Никополю и Марганецкой громаде. Люди невредимы. Разрушены частный дом и парник
Напомним
В Донецкой области за прошедшие сутки из-за обстрелов войск рф погибли 5 жителей, еще семеро получили ранения, враг попал по 17 населенным пунктам, всего осуществив 2708 ударов по региону.