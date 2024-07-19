В течение дня оккупанты ударили трижды из тяжелой артиллерии и пятью дронами-камикадзе по Никопольщине. В районе изуродованы частный дом и парник. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В течение дня враг трижды обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии. Ударил по району пятью дронами-камикадзе. Попал по самому Никополю и Марганецкой громаде. Люди невредимы. Разрушены частный дом и парник - сообщил Лысак.

Напомним

В Донецкой области за прошедшие сутки из-за обстрелов войск рф погибли 5 жителей, еще семеро получили ранения, враг попал по 17 населенным пунктам, всего осуществив 2708 ударов по региону.