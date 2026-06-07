Оккупанты ночью ударили по Одессе, есть раненый
Киев • УНН
В результате ночной атаки рф в Одессе пострадал человек и возник пожар. Повреждены жилые дома, грузовики, газовый трубопровод и здание храма.
Армия рф ночью снова атаковала Одессу - пострадал человек, вспыхнул пожар, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По словам спасателей, загорелось деревянное сооружение, пожар оперативно ликвидировали.
В Одесском районе повреждены жилые дома, грузовые автомобили, газовая труба, а также здание на территории Спасо-Преображенского храма.
Работу спасателей осложняли повторные сигналы воздушной тревоги.
Оккупанты в ночь на 7 июня атаковали Украину 236 дронами, зафиксированы попадания на 13 локациях07.06.26, 08:55 • 1320 просмотров