Оккупанты в ночь на 7 июня атаковали Украину 236 дронами, зафиксированы попадания на 13 локациях
Киев • УНН
ПВО сбила 215 из 236 запущенных Россией дронов различных типов. Зафиксировано 17 попаданий на 13 локациях, а обломки упали еще в девяти местах.
Армия рф запустила 236 ударных дронов по Украине в ночь на 7 июня, зафиксированы попадания на 13 локациях, передает УНН со ссылкой на Воздушные силы.
В ночь на 7 июня (с 18:00 6 июня) противник атаковал 236 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – рф., ВОТ Донецкой обл.; Чауда, ВОТ АР Крым
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 215 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях - говорится в сообщении.
В Воздушных силах добавили, что атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
Враг за минувшие сутки запустил почти 10 тысяч дронов и совершил 223 атаки, активно давил на двух направлениях - Генштаб07.06.26, 08:33 • 1550 просмотров