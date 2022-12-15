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Официально: Босния и Герцеговина стала кандидатом на вступление в ЕС – журналист

Киев • УНН

 • 501382 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Босния и Герцеговина уже официально стала страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.

Цитата

"Официально: Босния теперь является страной-кандидатом на вступление в ЕС. Европейский совет принял вывод", – написал журналист.

Ранее

13 декабря министры Европейского союза согласились, что Босния должна стать официальным кандидатом на вступление в ЕС.

Контекст

С тех пор, как россия напала на Украину в конце февраля, официальные лица ЕС повторяли, что активизация взаимодействия блока со странами Западных Балкан как никогда важна для поддержания безопасности Европы.

В то время как Босния изъявила желание присоединиться к ЕС, начиная с 2003 года, этнические лидеры страны до сих пор выражали нежелание отложить свои разногласия в сторону и провести необходимые реформы. Лидер боснийских сербов Милорад Додик все чаще угрожает отделить управляемую сербами часть Боснии от остальной страны.

Тем временем правительство Косово заявило во вторник, что на этой неделе подаст заявку на обретение статуса кандидата на фоне длительного спора с соседней Сербией.

Косово – последняя страна на Западных Балканах, которая должна сделать этот шаг. Сербия, Черногория, Албания и Северная Македония ведут переговоры о членстве в блоке.

Однако ЕС неоднократно предупреждал Сербию и Косово, что они должны нормализовать отношения, чтобы иметь право на членство в блоке. Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году.

Значительное этническое сербское меньшинство проживает на севере Косово, где в последние дни наблюдается высокая напряженность.

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