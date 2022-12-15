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Офіційно: Боснія та Герцеговина стала кандидатом на вступ до ЄС - журналіст

Офіційно: Боснія та Герцеговина стала кандидатом на вступ до ЄС - журналіст

Київ • УНН

 • 501386 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Боснія та Герцеговина вже офіційно стала країною-кандидатом на вступ до Європейського союзу. Про це у Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.

Цитата

"Офіційно: Боснія тепер є країною-кандидатом на вступ до ЄС. Європейська рада прийняла висновок", - написав журналіст.

Раніше

13 грудня міністри Європейського союзу погодилися, що Боснія має стати офіційним кандидатом на вступ до ЄС.

Контекст

Відколи росія напала на Україну наприкінці лютого, офіційні особи ЄС повторювали, що активізація взаємодії блоку з країнами Західних Балкан як ніколи важлива для підтримки безпеки Європи.

У той час як Боснія виявила бажання приєднатися до ЄС, починаючи з 2003 року, етнічні лідери країни досі виявляли небажання відкласти свої розбіжності у бік і провести необхідні реформи. Лідер боснійських сербів Мілорад Додік все частіше погрожує відокремити частину Боснії, що керується сербами, від решти країни.

Тим часом уряд Косова заявив у вівторок, що цього тижня подасть заявку на набуття статусу кандидата на тлі тривалої суперечки з сусідньою Сербією.

Косово – остання країна на Західних Балканах, яка має зробити цей крок. Сербія, Чорногорія, Албанія та Північна Македонія ведуть переговори про членство у блоці.

Однак ЄС неодноразово попереджав Сербію та Косово, що вони мають нормалізувати відносини, щоб мати право на членство у блоці. Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році.

Значна етнічна сербська меншина проживає на півночі Косова, де останніми днями спостерігається висока напруженість.

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