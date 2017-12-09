Официальный курс гривны установлен на уровне 27,11 грн / долл
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,11 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 9 декабря установлены на таком уровне:
27,119363 грн за доллар;
31,962881 грн за евро;
0,457360 грн за российский рубль;
36,293411 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 8 декабря, курс валют остался неизменным.