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Один человек погиб, еще один тяжело ранен в результате более 40 атак РФ на Днепропетровщину

Киев • УНН

 • 962 просмотра

Российские войска более 40 раз атаковали Никопольский и Синельниковский районы. Погиб мужчина, 21-летний раненый госпитализирован в тяжелом состоянии.

Один человек погиб, еще один тяжело ранен в результате более 40 атак РФ на Днепропетровщину

Российские войска в течение дня более 40 раз атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, применяя беспилотники и артиллерию. В результате обстрелов один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения, сообщает УНН со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

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По его словам, на Никопольщине под ударами оказались Никополь, Червоногригорьевская, Марганецкая и Покровская общины. Повреждены автозаправочная станция, предприятие, грузовики и микроавтобусы.

Погиб мужчина. Еще один мужчина, которому 21 год, пострадал. Он госпитализирован в тяжелом состоянии

- сообщил Ганжа.

На Синельниковщине российские войска атаковали Украинскую и Покровскую общины. В результате обстрелов загорелись поле с пшеницей и частный жилой дом.

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