Один человек погиб, еще один тяжело ранен в результате более 40 атак РФ на Днепропетровщину

Российские войска в течение дня более 40 раз атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, применяя беспилотники и артиллерию. В результате обстрелов один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения, сообщает УНН со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

По его словам, на Никопольщине под ударами оказались Никополь, Червоногригорьевская, Марганецкая и Покровская общины. Повреждены автозаправочная станция, предприятие, грузовики и микроавтобусы.

Погиб мужчина. Еще один мужчина, которому 21 год, пострадал. Он госпитализирован в тяжелом состоянии