Один человек погиб, еще один тяжело ранен в результате более 40 атак РФ на Днепропетровщину
Киев • УНН
Российские войска более 40 раз атаковали Никопольский и Синельниковский районы. Погиб мужчина, 21-летний раненый госпитализирован в тяжелом состоянии.
Российские войска в течение дня более 40 раз атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, применяя беспилотники и артиллерию. В результате обстрелов один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения, сообщает УНН со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.
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По его словам, на Никопольщине под ударами оказались Никополь, Червоногригорьевская, Марганецкая и Покровская общины. Повреждены автозаправочная станция, предприятие, грузовики и микроавтобусы.
Погиб мужчина. Еще один мужчина, которому 21 год, пострадал. Он госпитализирован в тяжелом состоянии
На Синельниковщине российские войска атаковали Украинскую и Покровскую общины. В результате обстрелов загорелись поле с пшеницей и частный жилой дом.
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